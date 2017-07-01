El CPCEF fue sede de un espacio de diálogo que reunió a jóvenes, Pymes, instituciones públicas, empresarial privado y entidades bancarias





El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF), a través de su Comisión de Jóvenes Profesionales, organizó un espacio de diálogo e intercambio de ideas con el objetivo de recoger aportes y perspectivas del sector empresarial provincial, que serán elevados a las reuniones zonales y nacionales de jóvenes profesionales.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados al nuevo rol de los profesionales en Ciencias Económicas en el acompañamiento a las PyMEs, con especial énfasis en la generación de información estratégica para la toma de decisiones, la sostenibilidad y el crecimiento empresarial.

Se destacó la importancia de promover estos espacios de construcción colectiva, que fortalecen el vínculo entre el sector profesional y el empresariado, impulsando herramientas y propuestas adaptadas a las necesidades reales de las empresas formoseñas.

El Contador Público Leandro Greco, Presidente del CPCEF, señaló que la actividad se desarrolló en el marco de una mesa de trabajo interinstitucional que reunió a diversos actores del tejido socioeconómico provincial.

“El objetivo fue analizar los problemas comunes y buscar formas conjuntas de afrontarlos. Contamos con la presencia de representantes de colegios e instituciones profesionales, entidades financieras y empresarias que conocen de primera mano las problemáticas que hoy atraviesa el sector”, indicó Greco.

El Presidente del Consejo, valoró especialmente la participación de los jóvenes profesionales: “Fue muy productiva la reunión, especialmente por los temas referidos al rol de los jóvenes profesionales en las PyMEs formoseñas. Esto generó una gran cantidad de aportes relacionados con las necesidades de profesionalización de las empresas”.

Greco subrayó que el profesional en Ciencias Económicas “ya no se limita a liquidar impuestos”, sino que se ha convertido en un “socio estratégico en la toma de decisiones de la PyME”.

“Estas empresas necesitan socios estratégicos que las ayuden a acceder a líneas de crédito, crecer y evolucionar tecnológicamente”, describió.

En ese sentido, participaron referentes del Parque Industrial, el Fondo de Inversión Innova y el Banco Formosa. Durante el encuentro se trataron temas de financiamiento, profesionalización, aspectos societarios, impositivos, legales y técnicos.

El Contador Greco valoró la unidad demostrada entre los participantes: “Estamos transitando los mismos caminos. Vemos y sentimos la crisis, y por eso analizamos juntos la mejor forma de superarla”.

“La actividad fue muy productiva y marca el puntapié inicial de un trabajo conjunto. Los participantes expusieron ideas muy enriquecedoras y es fundamental escuchar la mirada de los distintos actores”, concluyó.

Finalmente, Greco se refirió al proyecto del Gobierno Nacional de eliminar las instituciones profesionales (Colegios y Consejos):

“Estas propuestas parecen buscar evitar la generación de espacios críticos de debate. Intentan dividir a la sociedad para implementar más fácilmente sus medidas”, consideró.





