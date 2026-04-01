Rastreo de UEAR terminó con tres abigeos atrapados y el secuestro de estupefacientes

Un cuarto sujeto fue aprehendido por intentar interferir en el procedimiento

El personal de la Sección de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) Bartolomé de las Casas detuvo a tres hombres imputados en una causa por abigeato calificado y secuestró estupefacientes, en el marco de un procedimiento que permitió esclarecer la sustracción de animales en una zona rural.

El hecho se inició este domingo, alrededor de las 18:00 horas, a partir de la denuncia radicada por un productor de la colonia, quien informó la sustracción de tres chivas desde su chiquero.

Luego el personal especializado realizó un seguimiento de rastros que llegaba hasta un inmueble ubicado a la vera de un camino vecinal, a unos 500 metros de la Ruta Nacional N° 81.

En el lugar, los policías constataron restos de faena clandestina de los animales denunciados, lo que permitió avanzar en la investigación.

A partir de la coincidencia de huellas de calzado, tres hombres fueron detenidos; mientras que el personal de Policía Científica documentó la escena del ilícito y realizó las diligencias.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y trasladados a distintas dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Durante la requisa, dos de los aprehendidos tenían cigarrillos de fabricación casera con sustancia vegetal, presuntamente marihuana, procediéndose al secuestro de tres unidades que fueron remitidas a la Delegación de Drogas Peligrosas para su análisis químico y pesaje.

Por otra parte, un cuarto hombre fue detenido por llegar a la dependencia policial e intentar entorpecer el procedimiento, exigiendo la liberación de los detenidos, sin obedecer las indicaciones, razón por la cual se lo imputó por resistencia contra la autoridad.

Este último, además, se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en otra localidad por una causa federal, situación que fue informada a la Justicia, disponiéndose su detención y traslado a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.



