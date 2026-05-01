Padres agradecen al HAC por la excelente atención a su hija

A los directivos del Hospital de Alta Complejidad de Formosa, al equipo médico y al personal de enfermería:

A través de la presente queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por la atención recibida durante la internación y el proceso quirúrgico de nuestra hija Melisa.

En momentos en los que la salud se vuelve una preocupación central, encontrar un equipo que combina profesionalismo, organización institucional y una calidad humana tan marcada hace una diferencia inmensa. Todo ello, gracias al mejor sistema de salud de la provincia implementado por el gobernador, el doctor Gildo Insfrán.

A los directivos, en forma especial a la doctora Margarita Batista, gracias por sostener una institución que funciona con seriedad, eficiencia y un compromiso real con el bienestar de los pacientes. La calidad del servicio que brindan es reflejo directo de una conducción responsable y presente.

También, gracias a la doctora Mirian Britez y a todos los médicos y médicas que intervinieron en la cirugía. Al doctor Domínguez, nuestro reconocimiento por la claridad, la precisión y la tranquilidad que transmitieron en cada instancia. A la doctora Laura Ponce de León por sus permanentes atenciones e informes. Saber que uno está en manos de profesionales tan preparados y atentos genera confianza y serenidad en un momento delicado.

A los enfermeros y enfermeras, gracias por el cuidado cercano, por la paciencia, por los gestos cotidianos que alivian y acompañan, su presencia constante, su trato respetuoso y su sensibilidad humana son parte esencial del proceso de recuperación.

Cada uno de ustedes, desde su rol, aportó algo muy valioso. Nos llevamos no solo una experiencia médica de excelencia, sino también la sensación de haber sido cuidado con respeto y humanidad.





Con sincera gratitud: Víctor Pereira y Norma Quiñonez.



