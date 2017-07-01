“Resistir produciendo”: debate sobre industria nacional, identidad y soberanía en el Patio Cultural Peronista

La concejal Petu Argañaraz y la agrupación Compromiso Formoseño organizaron una charla sobre el Proyecto Semillas junto a Nicolás Mendizábal y Gustavo Enrique Schrauf y el aporte local de Federico De Pedro. Durante el encuentro se destacó el valor de la producción nacional, la recuperación del tomate criollo “Juan Domingo Perón” y el trabajo que desarrolla el CEDEVA en Formosa.

La defensa de la producción nacional, el trabajo argentino y la recuperación de la identidad política fueron ejes centrales de la charla realizada este viernes en el Patio Cultural Peronista, organizada por la concejal Petu Argañaraz junto a la agrupación Compromiso Formoseño, en el marco de la presentación del Proyecto Semillas impulsado por integrantes de la marca cordobesa Justicialistas.

La actividad contó con las exposiciones de Nicolás Mendizábal, creador de la pyme Justicialistas, y del ingeniero genetista Gustavo Enrique Schrauf, quienes desarrollaron el origen y los alcances de una iniciativa que combina industria nacional, pensamiento político y recuperación histórica a través de libros y semillas vinculadas al peronismo.

Al iniciar el encuentro, Mendizábal explicó que Justicialistas nació en Córdoba en 2016 como una pyme dedicada a la producción de calzados y accesorios de cuero, aunque remarcó que el proyecto fue pensado también como una herramienta cultural y política.

“Justicialistas es defensa del trabajo argentino, la forma de decir que no nos han vencido”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que cada producto elaborado por la marca está acompañado por un ejemplar del libro “Modelo Argentino para un Proyecto Nacional”, obra póstuma de Juan Domingo Perón.

“Nuestros productos están acompañados de un libro. El Modelo Argentino para un Proyecto de Nación es el libro. El sentido de comunidad es para salir”, expresó.

Mendizábal también hizo referencia al significado simbólico de las semillas que forman parte del proyecto. “Entregan dos semillas, una del tomate proscripto. La segunda, más urgente, porque como peronistas necesitamos recuperar el horizonte. Un libro”, señaló.

Por su parte, el ingeniero genetista Gustavo Enrique Schrauf profundizó sobre el origen del denominado tomate criollo “Juan Domingo Perón”, una variedad histórica alcanzada por la proscripción posterior al golpe de Estado de 1955 y recuperada décadas después gracias al trabajo científico y al intercambio con bancos genéticos internacionales.

Durante la charla, Schrauf explicó el proceso de recuperación de esta semilla y destacó el valor histórico, productivo y simbólico que representa volver a ponerla en circulación. En ese marco, subrayó la importancia de preservar variedades criollas y defender el patrimonio genético nacional frente a modelos que tienden a homogeneizar la producción agrícola.

La mirada local estuvo a cargo de Federico De Pedro, titular del CEDEVA, quien expuso sobre el trabajo que se desarrolla en Formosa con esta variedad de tomate. Según explicó, las semillas llegaron a la provincia entregadas por el propio gobernador y actualmente forman parte de experiencias concretas de producción e investigación.

De Pedro destacó el rol del CEDEVA en el fortalecimiento de la producción local y valoró la decisión política de impulsar proyectos vinculados a la innovación agrícola y la soberanía alimentaria.

En tanto, la concejal Petu Argañaraz remarcó la importancia de sostener espacios de debate y formación vinculados a la defensa de la producción y el trabajo argentino.

“Estos encuentros permiten reflexionar sobre la necesidad de sostener nuestras industrias, fortalecer el compromiso colectivo y recuperar el sentido de comunidad”, expresó.

Asimismo, consideró que iniciativas como Proyecto Semillas “aportan a recuperar una mirada estratégica sobre el país, poniendo en valor la producción nacional, la identidad y el compromiso político”.

La actividad reunió a militantes, dirigentes, emprendedores y vecinos, en una charla atravesada por debates sobre industria nacional, soberanía productiva y pensamiento político, en un contexto económico donde las discusiones sobre el rol del Estado y el futuro de la producción argentina vuelven a ocupar un lugar central.







