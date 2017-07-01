“Profundo rechazo” de las comunidades originarias de Laguna Yema al pedido de intervención de Formosa

Repudiaron la iniciativa presentada en el Congreso Nacional por el senador libertario Francisco Paoltroni, ya que vulnera “la voluntad popular expresada libremente por el pueblo formoseño en las urnas”.

A través de un comunicado, el Partido Justicialista (PJ) de la jurisdicción de Laguna Yema repudió “enérgicamente” el pedido de intervención federal a la provincia de Formosa impulsado por el senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni.

Los representantes de las comunidades originarias Wichí de Pozo del Mortero, Laguna Yema, Sumayén, Aibal Silencio y Los Chiriguanos manifestaron su “profundo rechazo” a toda intención de desestabilizar las instituciones democráticas de la provincia, “vulnerando la voluntad popular expresada libremente por el pueblo formoseño en las urnas”.

En ese sentido, consideraron “inadmisible que se pretenda desconocer la autonomía provincial”, garantizada por los artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional, utilizando la intervención federal como “herramienta política y mediática para generar enfrentamiento y división entre los formoseños”.

Enfatizaron que “el pueblo de Formosa ha elegido democráticamente su destino y ha acompañado en reiteradas oportunidades” el proyecto político conducido por el gobernador Gildo Insfrán, legitimando mediante el voto “un modelo basado en la inclusión social, la igualdad de oportunidades, el federalismo, la justicia social y el desarrollo de cada formoseño viva donde viva”.

Y subrayaron que desde la llegada del doctor Insfrán a la conducción de la provincia, “Formosa ha avanzado en derechos, infraestructura, salud, educación, viviendas, rutas, acceso a servicios esenciales y políticas de inclusión para las comunidades originarias, garantizando mayor dignidad y oportunidades para nuestro pueblo”.

Es así que “como pueblo wichí y como militantes del movimiento nacional y popular”, sostuvieron “con firmeza” los valores de la unidad, la solidaridad y la justicia social, rechazando “cualquier intento de atropellar la democracia y el derecho del pueblo formoseño a decidir su propio destino”.

Asimismo, expresaron que quienes buscan intervenir la provincia “no representan el sentimiento ni las necesidades reales de nuestras comunidades”.

“Nuestro pueblo tiene memoria, conciencia política y sabe reconocer a quienes estuvieron presentes acompañando el crecimiento de Formosa y a quienes solo aparecen para atacar y dividir”, contrastaron, reafirmando su “defensa irrestricta del Modelo Formoseño” y su compromiso con la democracia, la paz social y la voluntad soberana del pueblo.

“La democracia se respeta. La voluntad popular no se interviene”, ratificaron, al concluir.



