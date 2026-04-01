Inicia un nuevo ciclo de entregas del complemento nutricional para personas con celiaquía

El Gobierno de la provincia de Formosa pondrá en marcha este martes 5 de mayo un nuevo ciclo de entrega del complemento nutricional destinado a personas con celiaquía, en el marco del Día Internacional de la Celiaquía.

La iniciativa se inscribe dentro de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a alimentos seguros para quienes deben seguir una dieta libre de gluten. En esta nueva etapa, se implementará un sistema de distribución más cercano y accesible, con centros ubicados en distintos puntos de la ciudad capital, lo que permitirá optimizar la atención y brindar mayor comodidad a los titulares del beneficio.

El cronograma de entrega se desarrollará de martes a viernes en el horario de 8.30 a 15 horas, mientras que el sábado la atención será de 8:30 a 12 horas. Los puntos establecidos son: el martes 5 en la sede del Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás; el miércoles 6 en el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del barrio Eva Perón; el jueves 7 en el espacio ECO del barrio Guadalupe; el viernes 8 en el Espacio ECO del barrio San José Obrero; y el sábado 9 en la Dirección de Atención a la Comunidad, ubicada en avenida Arturo Frondizi 4685.

Cabe destacar que esta modalidad de distribución ya se viene desarrollando en el interior provincial, donde los módulos alimentarios son acercados a los titulares y pueden ser retirados en dependencias del Ministerio de la Comunidad como Centros de Desarrollo Infantil o espacios ECO, facilitando así el acceso en cada localidad.

Estas acciones no solo apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía y sus familias, sino también a consolidar un sistema de acompañamiento integral por parte del Gobierno de Formosa que garantice derechos y promueva la inclusión.



