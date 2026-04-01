Refuerzan acciones contra el dengue en plazas de la ciudad Capital

Las brigadas sanitarias intensifican las tareas preventivas en espacios públicos, en paralelo a las recorridas, casa por casa, en los barrios.

El Gobierno de la provincia de Formosa sigue fortaleciendo las acciones de prevención contra el dengue en todo el territorio. En ese marco, el jueves 30 de abril se llevaron adelante tareas específicas en plazas de la ciudad Capital, particularmente en la plaza San Martín y en la del barrio La Nueva Formosa, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti.

El jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis, el veterinario Alejandro Romero, explicó que “estas intervenciones forman parte del trabajo sostenido que las brigadas sanitarias llevan adelante diariamente en distintos puntos de la ciudad y que abarca también los espacios públicos donde circula una gran cantidad de personas”.

Durante la jornada, las tareas estuvieron centradas en la eliminación de potenciales criaderos de mosquitos, mediante el control de recipientes que pueden acumular agua. “Esta medida se repite en todos los lugares donde se trabaja, porque la clave en la lucha contra el dengue sigue siendo evitar que el mosquito encuentre lugares donde depositar sus huevos y reproducirse, es decir evitar que nazcan nuevos mosquitos”, indicó.

Asimismo, detalló que sumó la fumigación con equipos manuales “que son termonieblas livianas, utilizadas para el control de mosquitos adultos”. “Estas medidas son fundamentales para disminuir la población del vector y, en consecuencia, reducir el riesgo de transmisión del dengue”, agregó.

Romero recordó, que las condiciones climáticas actuales, con lluvias seguidas, que en ocasiones fueron en gran cantidad y acarrean días posteriores con altos niveles de humedad, favorecen la proliferación del mosquito. Entonces, si bien las acciones se desarrollan durante todo el año “en los momentos críticos debido al clima, es imprescindible reforzar la prevención”.

Para cerrar, el especialista en vectores, dejó como mensaje a la comunidad que, aunque las brigadas sanitarias trabajen de manera intensiva y todos los días “el compromiso de los vecinos con una participación activa en la prevención sigue siendo clave para combatir al dengue”.

Fundamentó eso, reiterando que el mosquito que transmite el dengue tiene hábitos domésticos “es decir que vive en nuestras casas y en los lugares donde las personas hacemos a diario distintas actividades: el trabajo, la escuela, el club. Por lo tanto, las medidas de prevención, principalmente, eliminar recipientes pueden acumular agua para evitar que se formen criaderos del insecto “es la medida clave para controlar esta enfermedad”, finalizó.



