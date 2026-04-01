Habilitaron consultorio para la atención integral adolescente en el centro de salud del barrio Guadalupe

Un espacio gratuito y exclusivo que se incorpora al efector para seguir optimizando el cuidado de la salud en esta etapa de la vida.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha esta semana, el Consultorio de Adolescencia en el Centro de Salud del barrio Guadalupe, un espacio especialmente diseñado especialmente para brindar atención integral a quienes transitan esta etapa de la vida.

La iniciativa fue coordinada por el Área de Adolescencia, dependiente de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la cartera sanitaria provincial, en conjunto con el equipo del efector de salud.

En ese marco, la licenciada Mónica Guillermo, quien se encuentra a cargo de la mencionada dirección, explicó que el objetivo central es “fortalecer el acceso de los adolescentes a servicios de salud de calidad, en un entorno confidencial, accesible y adaptado a sus necesidades”.

Durante la jornada inaugural, se contó con la participación activa de alumnos de 5° y 6° año de la EPEP N°51 “José G. Artigas”, quienes formaron parte de distintas actividades de promoción y reflexión, aportando una mirada joven y comprometida con el cuidado de la salud.

En relación a las prestaciones, se destacó que el nuevo consultorio está orientado a abordar de manera integral temáticas clave como la salud sexual y reproductiva, la salud mental, la prevención de consumos problemáticos y el acompañamiento en el desarrollo de proyectos de vida, promoviendo un enfoque basado en derechos.

Asimismo, la directora del Centro de Salud Guadalupe, la odontóloga Valeria Venica, valoró la puesta en funcionamiento del espacio y señaló que eso permitirá fortalecer la atención integral que el efector ofrece a los adolescentes de ese barrio como de otros aledaños.

En esa línea, subrayó que el consultorio fue creado con el objetivo de facilitar el acceso de los adolescentes a los servicios de salud que están disponibles para ellos desde la salud pública, donde puedan acudir, expresarse libremente, con confianza y se sientan seguros. “Y, sobre todo, que sea un lugar amigable, accesible, que favorezca la consulta y el acompañamiento”, aseguró.

Desde la organización remarcaron que el trabajo articulado entre el sistema de salud y las instituciones educativas constituye una estrategia fundamental para acercar los servicios a la población adolescente y fomentar su participación activa.

La apertura de este espacio representa un avance significativo en la promoción de la salud adolescente en la comunidad y demuestra, una vez más, el compromiso sostenido del del Gobierno provincial con el cuidado y el bienestar integral en todas las etapas de la vida.



