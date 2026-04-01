Recuperaron objetos e identificaron al presunto autor

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”

Efectivos de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno (UR-1) del Distrito Cinco recuperaron diversos bienes robados e identificaron al presunto responsable del ilícito.

El caso se conoció alrededor de las 8:11 horas de este sábado, tras la denuncia de un robo en una vivienda ubicada en la avenida Ribereña y calle Cuarta del barrio El Palomar, de la ciudad de Formosa.

De inmediato, los investigadores realizaron relevamientos, rastrillajes y consultas con vecinos en la zona y en ese marco observaron en un pasillo interno del mencionado conglomerado habitacional, cerca de las 09:10 horas, a un sujeto conocido en el ambiente delictivo, con aparentes intenciones de comercializar los objetos que llevaba en una mochila.

Al notar la presencia policial, el hombre se dio a la fuga y abandonó una mochila que contenía prendas de vestir, herramientas, elementos de bijouterie, productos de higiene personal, un prolongador eléctrico, una bolsa de clavos y otros elementos vinculados con la causa investigada.

Todos los elementos fueron secuestrados y trasladados hasta la dependencia policial, mientras siguen las tareas investigativas para aprehender al involucrado y recuperar el resto de los bienes sustraídos.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.