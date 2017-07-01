Rechazo al proyecto de intervención federal: “Es un ataque al federalismo y la Constitución Nacional”

Ante la iniciativa impulsada por el senador nacional libertario Francisco Paoltroni, presentaron una nota en el Senado de la Nación, donde se expresa que ésta “carece de sustento fáctico y jurídico”.

En el Senado de la Nación se presentó una nota de “rechazo institucional y preocupación por la trasnochada pretensión de avanzar en el Senado con un bochornoso y vergonzante pedido de intervención a la provincia de Formosa y los tres Poderes del Estado provincial, promovido por un senador que no pudo ni puede ni podrá conseguir el respaldo popular en las urnas de parte de los formoseños”.

Esta iniciativa, que “carece de sustento fáctico y jurídico, constituye un ataque directo al federalismo, a la preexistencia de las provincias y a la Constitución Nacional”, se afirma en la presentación que está firmada por el presidente del Bloque Justicialista, José Mayans y María Teresa Gonzalez, ambos legisladores por la provincia de Formosa.

En otra parte del texto, dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, sostienen que “con esta maniobra desmesurada e inconstitucional se busca doblegar y disciplinar políticamente a una provincia autónoma”, ante lo cual, “las autoridades del Senado deben velar para preservar la dignidad del cuerpo y asegurar que el Congreso siga siendo garante de la unión nacional y de las autonomías provinciales”.

Y piden no permitir que este tipo de manifestaciones, “desestabilizadoras y antidemocráticas, ocurran en el Parlamento”. En referencia a la convocatoria de este martes 19 de mayo en los salones del Congreso.



