Con conducción de Gildo Insfrán, se realizó el Congreso Nacional del Partido Justicialista

Fue bajo modalidad mixta y conectó a delegados de todo el país.

Este martes 19, se desarrolló el Congreso Nacional del Partido Justicialista, bajo una modalidad mixta (presencial y virtual) y estuvo presidido por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La transmisión central y la Mesa Ejecutiva Nacional se coordinaron desde la sede partidaria tradicional de la calle Matheu, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logrando conectar de manera simultánea a congresales peronistas de todos los rincones del país.

El cónclave se dio en continuidad a lo analizado previamente por el Consejo Nacional, donde se debatió con preocupación la crítica situación política y social que atraviesa la Argentina, marcada por los efectos devastadores de la política económica implementada por Javier Milei, sus desaciertos en política exterior y la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo nacional.

Durante el desarrollo del orden del día, el cuerpo de congresales dio cumplimiento a los puntos establecidos en la convocatoria oficial, respecto a la Comisión de poderes; aprobación de estados contables correspondiente al ejercicio 2025; intervención del PJ distritos Jujuy y Salta y el informe de la normalización en Misiones.

De esta manera, el peronismo nacional, bajo la conducción de Gildo Insfrán en el máximo órgano deliberativo, consolidó un marco de unidad y debate interno para posicionar al Partido Justicialista como la principal alternativa de defensa para el pueblo argentino.







