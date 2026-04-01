La Policía identificó a más de 70 personas y unos 50 vehículos

Fue en el marco de un operativo nocturno que abarcó puntos estratégicos.

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaron un operativo conjunto de control e identificación de personas y vehículos en las localidades de El Colorado y General Mansilla.

El procedimiento se realizó el sábado último, en el marco de un operativo coordinado entre la Dirección General de Drogas Peligrosas, la Delegación Drogas El Colorado y la Dirección General de Policía de Seguridad Vial.

Las tareas se desarrollaron desde las 20:00 horas del sábado y hasta las 06:00 del domingo último, en los puestos de control ubicados en el Puente Libertad y en la zona de Lucio V. Mansilla, con el objetivo de prevenir delitos contemplados en las Leyes Nacionales N° 23.737 de estupefacientes y N° 22.415 del Código Aduanero.

Durante el despliegue, los uniformados realizaron controles selectivos de identidad y verificaciones físicas externas de vehículos que salían hacia la provincia del Chaco, contando además con la colaboración de los canes antinarcóticos “BIN” y “ATENAS”, junto a sus respectivos guías.

Como resultado del operativo, se identificaron a 78 personas, 47 vehículos y dos motocicletas, donde se labraron 13 actas de infracción y retuvieron siete licencias de conducir.

Todos los datos recabados fueron verificados a través del sistema informático oficial, que arrojó resultados negativos en cuanto a pedidos de captura y secuestros vigentes.