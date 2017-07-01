“Planificar en Neurodiversidad”: Culminó el ciclo de capacitaciones destinado a directivos y docentes del nivel inicial

El objetivo fue brindar herramientas técnico-pedagógicas precisas para acompañar las trayectorias escolares de las infancias con discapacidad o diversas condiciones en la sala de 4 años.

El Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa llevó a cabo el cuarto y último encuentro de los talleres denominados “Planificar en Neurodiversidad”, una propuesta de formación e intervención situada que da respuesta directa a las demandas de los equipos de gestión de los jardines de infantes locales.

El dictado de este trayecto estuvo a cargo del equipo técnico del Departamento de Educación Especial, integrado por docentes de la modalidad, psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales con vasta experiencia áulica, y estuvo orientado a la construcción de estrategias metodológicas que fortalezcan la igualdad de oportunidades dentro de las instituciones del nivel inicial.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Luís Ramírez Méndez, subrayó el valor de estos encuentros “porque planificar con la neurodiversidad, es fundamental. Contamos en todas las aulas de nuestras escuelas con alumnos con una condición que tenemos que trabajar y acompañar, garantizando su derecho”.

En este sentido, sostuvo que “como Ministerio de Educación tenemos que brindarle lo mejor para que ese niño o niña pueda transitar felizmente su educación inicial”, destacando que en este ocasión, la capacitación estuvo dirigida a docentes de sala de 4.

Ramírez Méndez ponderó la continuidad pedagógica que sostiene la gestión provincial, marcando una clara contraposición con el contexto federal, al asegurar que “a nivel nacional, el Gobierno desfinancia el rubro. En cambio, Formosa apuesta y trabaja mucho en la inclusión y lo estamos demostrando”, agregando que “nuestro gobernador Gildo Insfrán siempre pone el foco en que la educación y la atención a la discapacidad son una cuestión de Estado, el nuevo rostro de la justicia social; algo que no es un eslogan, sino que se palpa en toda la provincia con las 1562 instituciones educativas inauguradas”.

Articulación interministerial

Por su parte, el jefe del Departamento de Educación Especial, profesor Gustavo Miers, explicó el alcance técnico del programa y cómo se proyectará el trabajo territorial tras la conclusión de esta primera etapa de mesas de planificación.

Enfatizó en que “nuestro sistema educativo que es, por supuesto, de inclusión e igualdad de oportunidades, implica también tener un criterio fundamental de formación”: por este motivo, afirmó que “se realizaron estos talleres de ‘Planificar en Neurodiversidad’, que finaliza hoy con el cuarto encuentro”.

“El 60% de los estudiantes con discapacidad de la provincia están incluidos en las escuelas y niveles obligatorios”, indicó Miers y aseveró que “unirnos como modalidad con el Nivel Inicial nos permite concretar nuestro objetivo primordial: garantizar el derecho social a la educación de todos, sobre todo de aquellos que más lo necesitan”.

Miers a su vez puso en valor que el abordaje del Modelo Formoseño comienza desde “la primera infancia gracias a una sólida red pública”, comentando que “hay un servicio de atención y educación temprana”, implementado en las 35 escuelas de educación especial distribuidas en todo el territorio provincial.

Asimismo, mencionó sobre la articulación entre “salud y educación” precisando que “la detección de cualquier patología, riesgo social o condición se realiza de forma coordinada con el sistema de salud pública y gratuita, derivando inmediatamente al niño al servicio de estimulación temprana antes de su ingreso a la sala de 4 años”.

Y resaltó que “para todo esto tenemos una resolución interministerial”, es decir, un trabajo coordinado que involucra al Ministerio de Cultura y Educación, al Ministerio de Desarrollo Humano y al Ministerio de la Comunidad.







