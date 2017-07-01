Pirané: Secuestraron más de 500 dosis de marihuana y detuvieron a un hombre

• El procedimiento se concretó en el marco de tareas investigativas

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas desarticularon un centro de distribución de drogas en el barrio 9 de Julio de la localidad de Pirané.

El allanamiento se concretó alrededor de las 19:40 horas del lunes último, según lo ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen.

Como resultado del operativo, los policías detuvieron a un sujeto de 31 años, sindicado como el principal sospechoso en la causa.

Durante la requisa del inmueble se secuestraron cerca de 200 mil pesos, teléfonos celulares, cocaína apta para unas 13 dosis, envoltorios con marihuana equivalentes a unas 516 dosis, un posnet, platos con restos de sustancia blanquecina, retazos de bolsas utilizados para fraccionamiento, picadores y un chip telefónico.

El detenido fue alojado en una de las celdas de la Comisaría de Pirané, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.



