La Policía secuestró productos electrónicos sin aval aduanero

• La carga era transportada en una camioneta Toyota Hilux

Uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial secuestraron 15 televisores y 20 balanzas electrónicas sin documentación legal, en el Puesto de Control ubicado sobre la avenida Gendarmería Nacional, cerca de la Alicia Moreau de Justo.

El hecho se registró en la madrugada de este martes, cuando los policías demoraron una camioneta Toyota Hilux al mando de un hombre de 48 años, oriundo de la ciudad de Clorinda.

Tras la verificación del vehículo se constató que los productos electrónicos no tenían aval aduanero.

Luego se solicitó la presencia del personal de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramon Bini, por cuestiones de jurisdicción, y la Dirección General Policía Científica documentó el procedimiento.

También se informó al auxiliar fiscal del Juzgado Federal N° 2, se labraron actas por infracción a la Ley Nacional N° 22.415 (Código Aduanero) y se inició una causa judicial por contrabando, razón por la cual la mercadería quedó a disposición de la Justicia Federal.

Se notificó al infractor de su situación procesal, se le restituyó su camioneta y continuó en libertad. (Con foto)







