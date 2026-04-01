Piden al Congreso trate proyecto que evite profundizar crisis de deudas familiares

El aumento de la morosidad no es solo un indicador financiero, es sobre todo, una señal de tensión social, consolidándose la morosidad de los hogares como uno de los principales termómetros de la economía real-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem y a los Presidentes de las Comisiones Permanentes de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a cargo de Yasky Hugo y a la de Economía, que preside Strada, Julia, como así también, a la Presidente del Senado de la Nación Victoria Eugenia Villarruel, junto a las Comisiones Unicamerales de Economía Nacional e Inversión y la de Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se trate y apruebe el Proyecto de Ley denominado "Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados" (o formalmente bajo la denominación de "Plataforma DesendeudAR - Segunda Oportunidad Familiar") iniciativa impulsada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina desde abril del corriente año, en el contexto de alto nivel de endeudamiento familiar. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, indicó que, el objeto de este proyecto es el de crear un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal para reestructurar deudas de consumo de los hogares (tarjetas de crédito, préstamos personales, fintechs), mediante un procedimiento administrativo, gratuito y breve para renegociar pasivos, con intervención estatal como árbitro. El beneficio se encuentra en establecer topes en las cuotas (se menciona un tope del 30% al 33% sobre ingresos familiares), planes de pago sostenibles y eliminación de intereses por mora, alcanzando a personas físicas, no a empresas, que no pueden afrontar el pago de sus pasivos, ante un escenario de caída de ingresos. Este proyecto se suma al debate sobre la crisis de deuda familiar en Argentina en 2026, presentándose como una alternativa ante los acuerdos privados entre deudores y entidades financieras. El Funcionario Provincial, afirmó que, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó en 2026 niveles récord en más de dos décadas, reactivando alarmas en bancos, fintech y en el propio Congreso. El deterioro de la capacidad de pago afecta a millones de personas y según datos legislativos, cerca de 5 millones de argentinos enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, mientras que la morosidad alcanza al 40% de los jóvenes y se multiplicó por cuatro en jubilados. Las consecuencias son múltiples: intereses punitorios elevados, reportes negativos en centrales de riesgo y potenciales acciones judiciales como embargos, entre otros. Durante la pandemia, medidas del BCRA -como la refinanciación automática de saldos y la extensión de plazos- permitieron contener la mora, que llegó al 7% en 2020 y luego descendió al 3,2% en hogares. Hoy, sin ese paraguas regulatorio, el escenario es distinto: la combinación de endeudamiento acumulado desde 2024, menor licuación inflacionaria y tasas elevadas genera un cóctel que presiona sobre la capacidad de pago. En este contexto, el crédito vuelve a ser un factor de riesgo sistémico para las familias, en un panorama donde la recuperación económica no logra compensar el peso creciente de las obligaciones financieras.



