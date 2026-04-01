Arrúa le reprochó a Paoltroni que busque intervenir la provincia que “le abrió los brazos” para desarrollarse económicamente

Además, sostuvo que estas actitudes evidencian la “miseria política” de ciertos sectores opositores; y reiteró que “vivimos en un país democrático”.

El diputado provincial por el justicialismo, Hugo Arrúa, habló sobre el proyecto de ley que pide la intervención de Formosa presentado por el senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, y dijo que sus argumentos son “totalmente tomados de los pelos”.

“Es un representante de la provincia que ha tenido el 8% de los votos en un sector de los formoseños, que le ha encomendado nada más y nada menos que defender los intereses de nuestra provincia y que ha presentado un pedido de intervención donde dice que la reforma constitucional que hemos solicitado los formoseños con nuestros votos, en una mayoría del 70%, no es correcta, es anticonstitucional”, lamentó.

Y añadió: “Dice que todo lo que ahí se decidió por mandato del pueblo formoseño, o sea, los constituyentes, lo han hecho negando la Constitución Nacional. Una cosa totalmente tomada de los pelos”.

Esta posición del senador, considera Arrúa, demuestra, una vez más, “las actitudes políticas que tienen ciertos sectores, y particularmente Paoltroni”, al mismo tiempo que le reprochó que “ha venido acá a trabajar en un tiempo donde la provincia estaba empezando a desarrollarse de una manera distinta” y, “gracias a un Gobierno de extracción justicialista ha conseguido vivienda y Formosa le ha abierto los brazos para que pueda desarrollar sus actividades que lamentablemente están viciadas de muchas cosas”.

“Hoy, en vez de servir a ese pueblo, habla mal de Formosa e intenta lograr la intervención nacional para, de esta manera, abrir el camino para una posible supuesta respuesta que ellos no pueden conseguir en el electorado provincial, que es la de posibilitarle tener algunas consecuencias favorables desde el punto de vista electoral o político”, señaló.

Esta situación, aseveró el Diputado, “no nos sorprende” pero expone “la miseria política” del Senador nacional, por lo que, lamentamos profundamente como formoseños que, un legislador puesto por Formosa, hoy esté haciendo esta cuestión”.

“Nosotros vivimos en un país democrático, por lo tanto - que el Senador no lo debe estar teniendo muy en claro - acá se legisla, se gobierna por la mayoría del pueblo, tenemos un proceso electoral donde la gente elige de su gobierno de sus referentes o representantes quiénes deben ser y qué es lo que le gusta que hagan”, recordó.

Y profundizó: “Eso acá en Formosa está muy definido, es una provincia donde en un día electoral a las 21 horas ya sabemos los resultados, lo que demuestra que hay un desarrollo cristalino de todo lo que significa el proceso electoral y naturalmente la defensa de las instituciones y de la voluntad popular”.

Sobre el final, Arrúa ratificó que, una vez más, “tenemos que atender estas cuestiones que nos avergüenzan a nivel nacional” y citó al ex presidente Juan Domingo Perón al decir que “la única verdad es la realidad” por lo que “la realidad es que acá hay un pueblo bien definido que seguramente seguirá como hasta ahora defendiendo los intereses de nosotros mismos”.



