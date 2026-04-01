Ibáñez alertó por baja de recursos nacionales: “La economía no repunta y golpea a provincias y municipios”

Formosa se ubicó entre las provincias más perjudicadas en abril, todas las jurisdicciones registraron variaciones negativas reales interanuales. La paralización de la actividad económica, producto de las medidas nacionales, golpeó con fuerza a todas las provincias, que recibieron menos fondos por la caída del consumo y el freno de la actividad económica.

La recesión económica y la caída de la recaudación nacional continúan impactando de manera directa sobre las finanzas provinciales. Al cierre de abril Formosa registró una baja en el primer cuatrimestre del -6,2% y también a nivel interanual -3,2% en los envíos de Transferencias Automáticas nacionales respecto al mismo período de 2025, consolidando un escenario de fuerte restricción fiscal producto del deterioro de la actividad económica nacional.

“El descenso sostenido de los recursos nacionales no es una discusión técnica, tiene consecuencias concretas sobre la capacidad de las provincias y también de los municipios para sostener servicios, inversión y acompañamiento social. Cuando caen estos fondos, se resiente el funcionamiento integral del Estado en todos sus niveles”, advirtió el ministro de Economía de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez.

Epígrafe: Formosa se ubica entre las provincias con mayor caída real en abril de 2026, dentro del NEA. Todas las jurisdicciones registraron variaciones negativas reales interanuales.

Durante abril de 2026, Formosa recibió $190.336 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Al descontar la inflación interanual estimada (32,4%), el resultado real fue una caída del 3,2%, en línea con el promedio nacional. Esto confirma que, pese a los incrementos nominales, los recursos efectivos continúan perdiendo capacidad real.

“El dato vuelve a ser claro: la caída del IVA sigue funcionando como termómetro de una economía que no repunta. Si el consumo no se recupera, la recaudación tampoco, y eso termina afectando directamente a las provincias argentinas”, señaló Ibáñez, al remarcar que el principal impuesto vinculado al mercado interno continúa mostrando debilidad.

El impacto se vuelve más evidente en la mirada acumulada: entre enero y abril, Formosa presentó una caída real del 6,2% frente al mismo cuatrimestre de 2025, ubicándose por encima del promedio nacional de retracción (-5,7%). Esto posiciona a la provincia entre las más afectadas del NEA en términos de pérdida de recursos automáticos.

“La preocupación no pasa solamente por la provincia; cuando la recaudación nacional cae, también se tensionan las administraciones locales, que dependen en gran medida de la asistencia provincial para sostener sus obligaciones. Esto genera una presión adicional sobre toda la estructura pública”, sostuvo el titular de Economía.

Las medidas nacionales perjudican a todas las provincias porque repercute en la recaudación.

La explicación central vuelve a encontrarse en la caída de la actividad económica, especialmente en el deterioro de los tributos que sostienen la Coparticipación Federal. Según los datos relevados, en abril los envíos por coparticipación, que representan el 91% del total de las transferencias automáticas, cayeron 3,6% real interanual a nivel nacional, afectados principalmente por la nueva merma del IVA (-3,3%), la baja de Ganancias y el desplome de impuestos internos (-20,7%). Al tratarse de impuestos estrechamente ligados al consumo y a la actividad, su retroceso confirma que el freno económico sigue impactando en la recaudación y, por ende, en los fondos que reciben las provincias.

“Cada punto que cae del consumo repercute en menos IVA, menos coparticipación y menos recursos para sostener políticas públicas. Por eso insistimos en que la economía real necesita reactivación; de lo contrario, el ajuste termina trasladándose a las provincias y municipios, finalmente, a la gente”, enfatizó Ibáñez.

En términos históricos, el deterioro también se profundiza. Comparado con 2023 y ajustado por inflación, abril de 2026 mostró para Formosa una caída real del 15,9%, mientras que el acumulado enero-abril registra una contracción del 13,7% respecto a ese mismo período.

Las variaciones reales para los cuatro meses de 2026 y doce meses de 2025 vs 2023 fueron:

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y IARAF.





A nivel nacional, abril representó la cuarta caída interanual consecutiva de las transferencias automáticas y la quinta en los últimos siete meses. Si bien hubo una mejora mensual respecto de marzo, esa recuperación parcial no revierte la tendencia general: el esquema de recaudación sigue debilitado y continúa trasladando presión sobre las economías provinciales.

“Formosa mantiene equilibrio y responsabilidad fiscal, pero ninguna provincia puede ser indiferente a un escenario donde los recursos automáticos pierden volumen real mes tras mes. Administrar con menos fondos en un contexto social complejo exige redoblar esfuerzos, priorizar y sostener presencia estatal”, concluyó el ministro.

La dinámica de abril confirma así la continuidad de una tendencia que se viene profundizando desde comienzos de año: menor actividad económica, caída del consumo, retracción de impuestos coparticipables y, como consecuencia, menos recursos para provincias y municipios. En ese marco, Formosa vuelve a enfrentar el desafío de sostener su capacidad de respuesta frente a una crisis de recaudación nacional que impacta de lleno sobre el federalismo fiscal.



