Los partidos políticos Luis Recalde-Intransigente, Julio Robles-Para el Hombre Nuevo, Claudia Maciel-Frente para Todos, Marcelo Colman-Auténtico Formoseño y Marisel Castro Sol expresaron su respaldo al posicionamiento asumido por intendentes de distintos puntos del país que integran el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), espacio institucional que se reunió recientemente en la ciudad de Rosario para analizar la situación actual de los municipios y reclamar una distribución más justa de los recursos nacionales.

En ese marco, valoraron especialmente la determinación y la postura sostenida por el Gobierno de la Ciudad de Formosa, Intendencia del ingeniero Jorge Jofré, al considerar que “defender el federalismo y los derechos de las comunidades del interior del país es hoy una responsabilidad institucional y política fundamental”.

Asimismo, remarcaron que el documento difundido durante el encuentro refleja la preocupación de los gobiernos locales ante el recorte de fondos destinados al transporte público, la educación, la discapacidad y otras áreas sensibles que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

“Los municipios son el primer lugar donde la comunidad busca respuestas y donde el Estado debe estar presente garantizando servicios esenciales, acompañamiento social e infraestructura”, señalaron los referentes políticos, al tiempo que coincidieron en que el equilibrio fiscal “no puede sostenerse a costa del despojo de recursos que corresponden a las provincias y ciudades”.

También consideraron importante el reclamo realizado por los intendentes para avanzar en mecanismos más equitativos de coparticipación y en medidas que permitan fortalecer financieramente a los gobiernos locales, asegurando mejores servicios y respuestas concretas para los vecinos.

Los referentes recordaron que quien representó la postura del Gobierno de la Ciudad de Formosa durante el encuentro fue el jefe de Gabinete, Mauricio Nadalich.

Asimismo, valoraron la visión y la gestión del intendente de la ciudad, Jorge Jofré, quien permanentemente participa, integra y gestiona ámbitos de integración regional como este para fortalecer la voz de los municipios y visibilizar los desafíos que comparten sus pares de todo el país.

Finalmente, remarcaron que su liderazgo y capacidad de gestión lo han llevado a ser reconocido en distintas oportunidades como uno de los intendentes con mejor imagen y valoración de la Argentina.