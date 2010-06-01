Nacif valoró el acompañamiento del Gobierno en la realización del próximo Remate de Invernada en Juárez

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, participó de una importante reunión junto a productores ganaderos de distintos puntos de la región que integran la F.A.P.E.O., en la que se concretaron acciones y gestiones previas a la realización del XVIII Remate de Invernada previsto para el 24 de junio, en Ingeniero Juárez. El espacio informativo sirvió para explicar todo lo que se requerirá para avanzar en este importante evento.

Durante el encuentro, se trataron temas vinculados a la obtención de clave fiscal, el uso de la caravana electrónica y distintos aspectos organizativos relacionados con el remate ganadero, además de coordinar el trabajo conjunto entre las instituciones participantes, entre ellas SENASA local, RENTAS, Ministerio de la Producción y Ambiente, PAIPPA, Registro Civil, ATP, UEAR y la Municipalidad de Ingeniero Juárez.

Nacif, explicó que desde el Municipio se pusieron a disposición para ayudar a los productores en todas las diligencias que deban hacer, para ajustarse a las nuevas normativas vigentes.

Nacif resaltó que el Gobierno de la Provincia de Formosa, vuelve a mostrar su presencia, y puesta en valor del esfuerzo de los productores de los departamentos del oeste formoseño.





Nacif, destacó la importancia de este tipo de actividades porque fortalecen al sector productivo local y regional, y señaló que “estos espacios permiten conducir al productor para que pueda comercializar su producción ganadera en un mercado organizado y amparado por el Estado, con reglas claras y precios justos, que generalmente superan el doble de los valores que se cotizan cotidianamente”.

Fue así, que Nacif puso como ejemplo los resultados positivos y exitosos del último remate concretado recientemente en el Quemando Nuevo, donde los precios de la venta fueron superlativos, marcando mejoras más que significativas para la economía de los productores que vendieron su hacienda.

Asimismo, remarcó que los remates ganaderos generan un importante movimiento económico para toda la región, beneficiando no solamente a los productores, sino también a comerciantes, transportistas y trabajadores vinculados a la actividad rural.

En ese contexto Nacif, reconoció y valoró el permanente acompañamiento del Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, porque gestiona y acciona políticas inclusivas, y de justicia social, destinadas al desarrollo productivo del oeste formoseño”.

También, Nacif aseguró que desde el Municipio “siempre colaboramos para profundizar las comodidades, la infraestructura y todo lo necesario para que cada productor pueda participar”.

Nacif, indicó que igualmente a pedido de los productores de Rosillo y Totoral, se trabajará junto a Vialidad Provincial en la mejora de los caminos, tarea que agradeció al ingeniero Javier Caffa, a cargo de ese importante organismo del Gobierno de la Provincia de Formosa.

Finalmente, sostuvo que el trabajo articulado entre el Estado Provincial, el Municipio y las instituciones del sector permite seguir fortaleciendo la producción local, generando más oportunidades y crecimiento para las familias de Ingeniero Juárez y toda la zona.



