Para quienes somos militantes las funciones tienen que ser cargas y no oportunidades para obtener privilegios

En la fría mañana del 9 de julio de 2006, en el interregno entre el izamiento de las banderas en el mástil municipal y los actos en el barrio Simón Bolívar, el gobernador sorprendió a todos con una caminata por la avenida costanera de la que participaron sus colaboradores, diputados, magistrados, dirigentes políticos y sociales y ex ministros y ex legisladores nacionales.

Fue una de esas reacciones naturales en Gildo Insfrán quien cuando tiene una ocurrencia-tanto aquí cuanto en el interior- surge con actitudes que permiten no solamente percibir su estado de ánimo sino también qué piensa acerca de determinadas cuestiones y que novedades hay a la vista en materia de realizaciones y obras.

Fue un diálogo breve al principio que se fue profundizando cuando sus acompañantes se animaron a formularle preguntas, las que aumentaron cuando hallaron el eco de las respuestas en el mandatario.

Y uno de los temas planteados tuvo que ver con la recuperación de la Argentina , opinando que pese a lo realizado para superarla y a la ansiedad de los opositores, llevará entre treinta y cuarenta años resolverla.

Inclusive fue más allá y no negó que hay mucho por hacer para dejar en el olvido lo que casi lleva al país al caos total, el enfrentamiento entre hermanos por parte de quienes parece que se olvidaron que fueron los causantes de la grave crisis de 2001 y que de a ratos aparecen dando consejos desde la tarea política o mimetizados en otras funciones públicas

En torno a las demandas que la oposición realiza al actual presidente de la Nación , Insfrán fue terminante: “Le piden que lo haga todo y eso es imposible”, pasándose inmediatamente al meneado tema de la distribución de la riqueza en la que han centrado su crítica sus adversos.

Y planteó el siguiente interrogante: “¿Qué distribución de ingresos puede hacerse sin independencia económica?”.

De todos modos considera que en el tratamiento del condicionante tema se va avanzando y que algo importante se consiguió con el pago de la deuda externa con el FMI, una cuestión en la que no dejó de evocar que la oposición al jefe de estado estuvo en contra de que se la llevara a cabo.

Y les decía a sus interlocutores que debía empeñarse en solucionarlo porque el fondo es la herramienta que utiliza el imperio para manejar y direccionar la política económica de un país.

Con cierta ironía, sugería que con esa determinación de pagarle al FMI con reservas, Kirchner se quitó de encima un socio molesto , un salvavidas de plomo, sobre todo teniendo en cuenta que desendeudarse es para los justicialistas la independencia económica.

Ensayó algunos números: por ejemplo, que de 183.000 millones de dólares, la deuda disminuyó a 104.000 millones.

Todo lo dicho sirvió para que le señalara a sus interlocutores que con ese tipo de determinaciones se va recuperando la decisión política, confesando su definitiva comprensión de las políticas nacionales una afirmación categórica: “Yo creo en el señor Presidente”.

Cuando alguien le consultó acerca de la cuestión distributiva, trajo a cuenta lo que fugó al exterior y que para su opinión es irrecuperable y por lo tanto ya nadie la podrá distribuir, sugiriendo que a partir de la nueva riqueza que se genere se garantice una distribución con equidad.

ALGO MAS DE COSTANERA

Durante la caminata, alguien ponderó la belleza del paseo costanero y hasta deslizó lo interesante de aprovechar aún más las bellezas naturales de la Vuelta Fermoza.No dudó el gobernador en dar la noticia de que probablemente en agosto haya buenas nuevas sobre los trámites licitatorios internacionales que permitirán adjudicar e iniciar las obras de prolongación del acceso norte de la zona ribereña.

De ese modo, se extenderán los predios de la avenida en una extensión de 2.000 metros más ,aunque se aclaró que se trata de la primera etapa del emprendimiento que generará un nuevo atractivo y permitirá el aprovechamiento de una larga franja costera para la contemplación de las bellezas naturales que ofrece el río Paraguay y su zona de influencia en dirección hacia Banco Marina.

LA ETAPA INDUSTRIAL

En otro momento del diálogo, Insfrán trajo a cuento los resultado de la visita que realizara a una exposición nacional de maquinarias en la provincia de Córdoba donde tuvo oportunidad de entrevistarse con grandes empresarios que estaban ocupados en un acuerdo que finalmente se celebró con Venezuela para la exportación de maquinarias agrícolas.

Y admitió que algunos de esos industriales del país han mostrado interés real en radicarse en la provincia, atraídos por el proceso de transformación en marcha y de la planificación para el futuro sobre la base de infraestructuras esenciales como es el caso de la oferta eléctrica que será sextuplicada con la construcción de la obra de mega tensión en 500 kilovoltios entre Bastiani y esta ciudad.

Y en la nómina figura una empresa que fue la que fabricó la primera cosechadora del continente a principios de la década del 20, en el siglo pasado.

En la charla se reconoció que ni bien se pone en marcha un modelo de producción y de industrialización, se tropieza con la falta de recursos humanos.

Atribuyó esa situación al hecho de que no se les prestó atención a las escuelas técnicas por lo que debe fortalecerse la transformación y reconstrucción educativa que demandará un largo tiempo.

En el caso del claustro de profesores, reconoció que ya no están y que los que permanecen no se capacitaron para la nueva realidad industrial.

LA PEQUEÑA EMPRESA

Durante las conversaciones, el gobernador evocó lo que había comentado el 27 de junio por la noche en la plaza San Martín cuando una de las carrozas que adhirieron a los 51 años de la provincialización aludía a la Formosa Industrial que se avecina.

Explicó que no solamente vendrá la que opera con tecnología de punta sino también que se habrá de avanzar en la agroindustria con la incorporación de valor agregado, instalando las plantas en las mismas zonas de producción primaria.

E hizo notar que esa es la diferencia entre el modelo productivo y el de otros estados que se entusiasmaron con la fiebre de lo que llamó “la soja manía”.

“Acá se habla de la diversificación productiva, de la regionalización de la producción de acuerdo con la capacidad agroecológica de los suelos y no de la mega industria sino priorizando a las pymes ya que son las que mas sentido social tienen ,es decir las que mayor cantidad de mano de obra generan”, aclaró.

No estuvo ausente la referencia a la cuestión de los salarios industriales, admitiéndose que serán mejores cuando el recurso humano tenga mayor formación concluyéndose que ese es otro tema que está en manos de la educación porque sin ella es imposible la distribución de ingresos, abogandose porque se busquen los mecanismos más dinámicos para terminar con la mano de obra precaria y buscar la alta calificación obrera.

“Las escuelas deben empezar con fuerza a formarlos”, insistió y cuando se le citó el caso de las habilidades de un cerrajero de El Colorado sugirió que a ese trabajador se lo contrate para que deje de hacer la tarea individual que lleva a cabo para que se encargue de transmitir las bondades de su oficio a las nuevas generaciones.

Reconoció que para ciertos oficios hay gente con alguna experiencia, aunque al referirse a los tractoristas si bien admite que conocen la técnica de operación en la mayoría de los casos desconocen los adelantos tecnológicos de las nuevas unidades incorporadas al campo productivo.

EL ROL OPOSITOR

Ante el comentario de los interlocutores, opinó que el rol de la oposición también está mal interpretado.

Está convencido que “debe ser constructiva porque tiene que ser alternativa y no ejercer simplemente la oposición por la oposición misma.”

“Estamos en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces la oposición tiene que ser alternativa de quien está en el ejercicio del gobierno”, subrayó.

Se habló de pluralidad y de alternancia ,utilizados como conceptos críticos por parte de la oposición, opinando que la alternancia es una potestad del pueblo, conjeturándose que si se optara por la alternancia se estría condicionando al pueblo respecto de lo que quiere elegir.

LOS RESULTADOS

La ocasión fue propicia para evocar a Perón cuando señalaba que a la conducción se la mide por los resultados.

En tal sentido, exhortó a ejercer la militancia tomando los cargos públicos como una carga para estar permanentemente al servicio de la gente

“Hay una sola forma de mantenerse y consolidarse y consiste en seguir militando con la gente, trabajando por y para ella”, enfatizó para remarcar que “ para quienes somos militantes las funciones tienen que ser cargas y no oportunidades para obtener privilegios”, insistiendo en que “ tenemos que estar con la gente.....en esto , no hay secretos”.

-por Justo L. Urbieta-