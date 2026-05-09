Operativo sanitario de castración y desparasitación en el San José Obrero

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, llevó a cabo servicios gratuitos de castración (con turnos previos) vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos en el barrio San José Obrero, con una buena convocatoria que se dio cita desde temprano en el predio asignado.

Catalina Espinoza, Directora de Zoonosis y Protección Animal de la comuna, destacó “la presencia de mucha juventud, lo que significa que las nuevas generaciones tienen otro paradigma y toman a las mascotas como miembros de su familia, en lo hoy llamamos “familia multiespecie”, que incluye humanos y no humanos como un todo” remarcó. “Nosotros trabajamos con este concepto desde el Municipio, de hecho implementamos el término de “una sola salud”: la salud animal, la salud humana y la salud ambiental”.

“El programa de castración – agregó – no solo está contemplado para brindar mejor calidad de vida al animal, sino también para evitar sobrepoblación, contaminación ambiental, y proliferación de enfermedades, entre otros”.

La funcionaria recordó que “el trabajo del castramóvil se reactivó el año pasado, pero previamente llevábamos a cabo los operativos trasladando todo el equipamiento, lo que ahora se vuelve más práctico con el móvil facilitando el trabajo”, comentó. “Para elegir el lugar, hacemos un relevamiento conjuntamente con la Dirección de Abordaje Territorial, y en base a la demanda nos vamos trasladando, como también hacemos lo propio integrando el programa municipal Orientame”, dijo Espinoza.

“Recordamos que en estos operativos itinerantes hacemos castración, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria a cargo de profesionales de la Dirección. Mañana viernes estaremos desde las 15 en el B° Antenor Gauna dando turnos para esterilizar la semana próxima, a la vez que se brindaremos en la ocasión las atenciones antes mencionadas”, dijo la funcionaria para concluir.



