Pacientes de salud mental en jornada terapéutica para evocar el 25 de Mayo

A través de músicas y comidas tradicionales, el servicio de Salud Mental y Neurociencias promovió un espacio de encuentro al que se sumaron familiares, acompañantes y terapeutas.

En el marco de la conmemoración del 25 de Mayo, día en el que se evoca la Revolución de Mayo 1810, el servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N°8 “Eva Perón” llevó adelante una actividad terapéutica y comunitaria destinada a pacientes internados y ambulatorios, familiares, acompañantes y personal de salud, con el propósito de generar un espacio de encuentro, tradición y producción colectiva.

La propuesta fue organizada de manera interdisciplinaria por los servicios de trabajo social, psicología, psicopedagogía y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM), con el propósito de fortalecer la inclusión, la participación activa y el abordaje integral de la salud mental.

Durante la jornada se compartieron expresiones culturales significativas vinculadas a la fecha patria, como guitarreadas, música folclórica y la elaboración de alimentos tradicionales, entre ellos cocido quemado y torta parrilla.

“Los participantes colaboraron activamente en cada instancia, compartiendo además relatos, recuerdos y vivencias personales en un ambiente de contención y cercanía”, comento el jefe del servicio de Salud Mental y Neurociencias, el médico psiquiatra Norberto Ramírez.

Seguidamente, explicó que “la actividad tuvo como objetivo evocar una fecha profundamente significativa para nuestra identidad nacional, pero también generar un espacio común donde los pacientes puedan sentirse parte, participar activamente y construir vínculos desde un lugar cálido y desestructurado”.

Asimismo, el funcionario destacó que “este tipo de encuentros permite trabajar aspectos muy importantes como la socialización, la expresión emocional, el sentido de pertenencia y la recuperación de las memorias afectivas, utilizando herramientas culturales y comunitarias que favorecen procesos de inclusión y desestigmatización”.

Más adelante remarcó, que las actividades grupales forman parte de las diferentes terapias que el servicio ofrece a los pacientes de manera permanente, teniendo en cuenta que la salud mental es abordada “desde una perspectiva integral y comunitaria, donde el acompañamiento no se limita únicamente a la atención, sino también a la creación de espacios de participación, escucha y construcción tanto individual como colectiva”, señaló.

Para concluir, el profesional puso de relieve, que estas acciones forman parte de las políticas públicas sanitarias que impulsa el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, promoviendo un abordaje humanizado, interdisciplinario y centrado en los derechos de las personas, con dispositivos que favorecen la inclusión social y el acompañamiento integral de quienes atraviesan problemáticas vinculadas a la salud mental.







