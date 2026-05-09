El juez federal Pablo Morán aclaró que la causa es contra Parmetler y su esposa Zully Rivero, no contra la UNaF

El juez federal de Formosa, Pablo Morán, brindó precisiones sobre el alcance de la causa judicial que involucra al rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto César Parmetler, y a su esposa, Zully Mabel Rivero.

Durante una entrevista, el magistrado fue categórico al señalar que “es una causa concreta contra una persona, en este caso contra Parmetler y su esposa Zully Rivero”, y aclaró que el expediente judicial no está dirigido contra la universidad ni contra ningún sector de su comunidad.

“Es una causa concreta contra una persona, en este caso contra Parmetler”, reiteró Morán, al tiempo que subrayó que la decisión adoptada por la Justicia Federal responde exclusivamente al análisis de los hechos investigados y a la necesidad de resguardar el normal desarrollo del proceso judicial.

El juez también enfatizó que la medida dispuesta no constituye “una causa contra la universidad, ni contra su comunidad, grupo o línea política”, sino que se trata de una resolución circunscripta a responsabilidades individuales que son objeto de investigación.

La aclaración del magistrado se produce luego del fallo del Juzgado Federal que dispuso la suspensión preventiva de Parmetler en el ejercicio del cargo de rector por el plazo de 90 días, en el marco de una investigación judicial en curso.

De este modo, Morán buscó llevar tranquilidad a la comunidad universitaria y dejar en claro que la actuación judicial no afecta el funcionamiento institucional de la UNaF, sino que apunta a determinar eventuales responsabilidades penales de las personas involucradas.



