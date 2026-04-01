Norma Rios “El pueblo elige, y en Formosa ya eligió”

Norma Rios presidenta de la Camara de Mujeres Empresarias de Formosa indicó que el Dr Gildo Insfrán, Gobernador de todos los formoseños tiene una legitimidad basada en la voluntad popular.

“En tiempos donde se ponen en discusión las reglas básicas de la democracia, es necesario recordar un principio esencial: el poder lo otorga el pueblo a través del voto”, detalló.

“Gildo Insfrán ha sido elegido en reiteradas oportunidades por la ciudadanía formoseña, en elecciones libres, periódicas y democráticas. Su continuidad en el gobierno no responde a imposiciones, sino a una decisión soberana del pueblo”, determinó.

“Resulta llamativo que sectores políticos, como el encabezado por el senador Francisco Paoltroni, pretendan promover cambios de gobierno sin recurrir al mecanismo legítimo: las urnas”, dijo.

“Más aún, cuando se intenta justificar una posible intervención federal sin que existan las causales previstas en la Constitución Nacional Argentina, que son claras y específicas”, determinó.

“No hay acefalía en el gobierno provincial. Existe plena división de poderes, con funcionamiento institucional. No hay conmoción interna. Se respeta la periodicidad electoral, con elecciones cada dos años”, enumeró.

“Sin estos requisitos, cualquier intento de intervención carece de fundamento legal y democrático”,

“La única vía es el voto a través de la elección de la gente.Quien aspire a gobernar Formosa debe hacerlo de cara a la gente, presentándose a elecciones y obteniendo el respaldo popular”, especificó.

“Pretender que el Senado resuelva lo que no logra él en las urnas implica desconocer la esencia misma de la democracia, porque en el cuarto oscuro, el ciudadano está solo, es libre, y elige sin presiones a quien quiere que lo represente”, determinó.

“En conclusión, la democracia no se discute: se respeta, y en Formosa, el pueblo ya habló”, destacó..



