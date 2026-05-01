Dirigentes políticos respaldan la Democracia en Formosa y rechazan la intervención federal

Referentes de distintos espacios políticos de la provincia de Formosa expresaron de manera conjunta su respaldo al sistema democrático y su rechazo a cualquier intento de intervención federal, al considerar que se trata de una medida que no se ajusta a la realidad institucional vigente.

En ese sentido, destacaron la importancia de respetar la voluntad popular y los mecanismos constitucionales, señalando que las diferencias deben resolverse dentro del marco democrático, a través del diálogo y el consenso entre los distintos actores políticos.

El pronunciamiento fue acompañado por Luis Recalde (Intransigente), Julio Robles (Para el Hombre Nuevo), Claudia Maciel (Frente para Todos), Marcelo Colman (Auténtico Formoseño), Marisel Castro Sol, Nabil Edkader (Movimiento Acción Vecinal), entre otros referentes que coincidieron en la defensa de la autonomía provincial y el fortalecimiento de las instituciones.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con la paz social, el respeto institucional y la consolidación de la democracia como base del desarrollo y el bienestar del pueblo formoseño.