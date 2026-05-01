No necesitás una vida de lujo para vivir algo extraordinario

En agosto llegan estudiantes internacionales a Formosa y se buscan familias anfitrionas que quieran vivir una experiencia transformadora.

AFS Formosa invita a familias de la región a recibir a jóvenes del mundo que viajarán miles de kilómetros con un objetivo claro: integrarse, aprender y compartir una nueva cultura.

Convocatoria abierta: todas las familias pueden postularse

AFS Programas Interculturales busca familias en todo el país dispuestas a abrir su hogar.

No hay un único modelo de familia: pueden ser matrimonios con o sin hijos, familias monoparentales, parejas del mismo sexo o personas solas. Lo fundamental es el deseo genuino de acompañar, compartir y aprender.

AFS ofrece preparación y seguimiento constante, asegurando una experiencia enriquecedora tanto para las familias como para los estudiantes. Todos los programas se desarrollan con los más altos estándares de cuidado y conforme a las regulaciones locales.

Los requisitos son simples

Ser familia anfitriona no implica lujos ni cambiar la rutina. Todo se basa en las “tres C”: casa, comida y cariño. Lo valioso sucede en lo cotidiano, en un mate compartido, en una charla, en hacerlo parte de nuestra familia.

Uno de los mitos más comunes es el económico. En realidad:

•Los gastos se organizan de manera compartida, la familia asume lo básico, como con cualquier integrante del hogar.

•Los estudiantes cuentan con sus propios medios para gastos personales.

•El programa incluye seguro médico, acompañamiento constante y capacitaciones durante toda la experiencia.

Llegada de nuevos estudiantes a Argentina

En agosto Ilegarán nuevos estudiantes a la región, entre ellos, Rebecca y Silvia desde Italia, quienes buscan una familia con quien compartir su experiencia en Argentina.

Actualmente, más de 200 estudiantes ya están viviendo su experiencia en nuestro país, integrados en la vida cotidiana, compartiendo la vida familiar, asistiendo a clases y desarrollando habilidades interculturales que transforman su forma de ver el mundo.

Una experiencia que cambia vidas

Ser familia anfitriona es mucho más que ofrecer un lugar donde quedarse. Es abrir el corazón, compartir costumbres y construir un vínculo real.

Como cuentan quienes ya lo vivieron:

“No solo ganamos un hijo más, sino que nuestros propios hijos aprendieron a ver el mundo con otros ojos.”

Se trata de un intercambio genuino: así como los estudiantes aprenden de nuestra cultura, quienes los reciben redescubren la propia. Muchos de estos vínculos perduran en el tiempo, generando lazos que trascienden fronteras.

Postularse es muy simple

Si sentís que esta experiencia es para tu familia, podés dar el primer paso hoy mismo a través de: ● WhatsApp: +54 9 370 460-7475 (Verónica Cardozo) +54 9 370 4500402 (Agustina Martínez)

● Correo electrónico: rl.formosa@afs.org

● Instagram: @afs_arg o @afs.formosa

● También ingresando a: https://afs.org.ar/hospedar/

Sobre AFS

AFS es una ONG internacional, voluntaria y sin fines de lucro, que desde 1947 promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para estudiantes, familias, docentes y profesionales, con el objetivo de fomentar la paz y el entendimiento global.

Está presente en 59 países, con la participación anual de más de 12.000 estudiantes y 50.000 voluntarios. En Argentina y Uruguay cuenta con más de 700 voluntarios activos y presencia en más de 40 localidades. En 2025 celebramos 70 años de labor ininterrumpida en estos países. AFS tiene estatus consultivo ante la UNESCO y el Consejo Económico y Social de la ONU, y fue declarada de interés cultural y educativo por el Senado de la Nación Argentina en 2006.



