El CEDEVA brindó capacitación en técnicas clave para fortalecer la ganadería del oeste formoseño

El CEDEVA de Laguna Yema reunió a estudiantes y docentes de escuelas agrotécnicas de Formosa y Chaco en una capacitación sobre henificación, una técnica fundamental para conservar forraje y garantizar alimento para el ganado durante períodos de escasez. La propuesta combinó teoría y práctica, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y productiva de los futuros profesionales rurales.

Con una fuerte participación de escuelas agrotécnicas de Formosa y Chaco, el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema realizó una capacitación en henificación, una técnica clave para conservar pasturas y asegurar alimento para el ganado durante los períodos de escasez forrajera.

La jornada se desarrolló el viernes 15 de mayo en el establecimiento “Don Alfredo”, del productor Horacio Sivero, en Laguna Yema, en articulación con la Escuela Agrotécnica de Laguna Yacaré. Participaron 55 asistentes, entre docentes y estudiantes de instituciones educativas rurales de la región.

La actividad apuntó a fortalecer la formación práctica de los futuros técnicos agropecuarios y brindar herramientas vinculadas a una de las principales actividades económicas del oeste provincial: la ganadería bovina.

En esta región de Formosa, la producción ganadera se desarrolla mayormente bajo un sistema extensivo, es decir, con animales alimentándose en grandes superficies de campo natural. En ese contexto, el monte nativo constituye la principal fuente de alimento para el ganado. Sin embargo, durante determinadas épocas del año se producen los llamados "baches forrajeros", períodos en los que disminuye la disponibilidad de pasto y se dificulta sostener la alimentación animal.

Frente a este escenario, desde el CEDEVA vienen trabajando en la incorporación y evaluación de tecnologías y especies forrajeras que permitan mejorar la productividad de los campos y generar reservas estratégicas de alimento.

Una de esas alternativas es la henificación, técnica que consiste en cortar y secar el pasto hasta reducir su humedad, permitiendo almacenarlo en forma de rollos o fardos para utilizarlo posteriormente en la alimentación del ganado. Esta práctica resulta fundamental para garantizar disponibilidad de forraje en períodos de sequía o escasez.

La capacitación estuvo a cargo de los ingenieros Gonzalo Bono y Rodrigo Roggero, quienes desarrollaron contenidos teóricos y prácticos sobre manejo y corte de pasturas, además de explicar el funcionamiento y calibración de la maquinaria utilizada en el proceso de henificación. La jornada concluyó con una demostración práctica a campo, donde los participantes pudieron observar las distintas etapas del trabajo y el uso de los equipos específicos para la confección de rollos.

Participaron estudiantes y docentes de la Escuela Agrotécnica de Laguna Yacaré, la Escuela Agrotécnica Nº 6 de Laguna Yema y la Escuela de Educación Agropecuaria de El Sauzalito, de la provincia del Chaco. Desde el Gobierno de Formosa destacaron la importancia de este tipo de articulaciones entre el sistema educativo agropecuario y el CEDEVA, orientadas a fortalecer la capacitación técnica de los jóvenes en un contexto productivo cada vez más desafiante y con creciente incorporación de tecnologías al sector rural.



