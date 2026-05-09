Jofré participó del programa Orientame y realizó encendido de nuevas luces en la cancha

El intendente Jorge Jofré participó de una nueva jornada del programa “Orientame” en el barrio Antenor Gauna, una intervención municipal que llegó con servicios integrales para vecinos y vecinas, pero también como complemento de los trabajos urbanos que la comuna viene desarrollando durante los últimos días en el sector.

En la tarde, procedió junto a los vecinos y vecinas a realizar el encendido de nuevas luces en la cancha de ese barrio, que permitirá poder seguir realizando actividades deportivas durante la noche.

“La verdad que estamos trayendo servicios integrales, pero también para complementar la gran cantidad de trabajo que se hizo en este barrio”, señaló el jefe comunal.

En ese sentido, Jofré detalló que el municipio avanzó con distintas tareas de mejoramiento urbano. “Acá se enripiaron 200 metros de calle, se levantaron y arreglaron 900 metros más, se mejoraron calles internas que estaban en mal estado, se iluminó la cancha de fútbol, se hizo una cancha de vóley, se pintó toda la plaza y se arregló la iluminación del acceso a la calle”.

El intendente explicó que la decisión de la gestión es trabajar de manera integral, para que los esfuerzos municipales no queden dispersos ni se limiten a intervenciones aisladas. “Mucho más que el simple hecho de dar un servicio que presta el municipio, también se trata de trabajos integrales que benefician a los barrios”.

“Tenemos la idea de seguir trabajando de manera integral, porque así no se diluyen los esfuerzos. Cuando vamos sectorizados hacemos pequeños trabajos y no damos una solución más definitiva”, remarcó.

Jofré anticipó que esta modalidad continuará en otros barrios de la ciudad, con tareas previas de mantenimiento, enripiado, bacheo en frío y perfilado de calles, para luego sumar jornadas donde intervengan otras áreas municipales con servicios y atención directa a la comunidad.

En otro tramo, el jefe comunal se refirió al difícil contexto económico nacional y al impacto que esa situación genera sobre los municipios. “Tenemos que ser sinceros: el país está pasando un momento muy crítico y nosotros no somos ajenos al país. La gente se está manteniendo con muy pocos ingresos, así que creo que hay que tratar de hacer contención”.

En esa línea, recordó el reciente encuentro del COFEIN, el Consejo Federal de Intendentes de Ciudades Capitales y Grandes Ciudades, donde se emitió un documento sobre la situación financiera que atraviesan los municipios argentinos.

Asimismo, marcó su preocupación por las deudas que mantiene Nación con el municipio por prestaciones vinculadas al transporte urbano. “Nos están adeudando servicios que presta el transporte a jubilados, veteranos de guerra y personas con discapacidad. Nosotros hacemos el servicio y después Nación nos tiene que pagar. Nos están debiendo casi mil millones de pesos solamente en transporte”.

El intendente cuestionó además la paralización de la obra pública nacional y sus consecuencias sobre la economía local. “La obra pública es generadora de fuentes de trabajo y movilizadora de la economía de las ciudades y de las provincias, porque mueve un montón de rubros”.

Frente a ese panorama, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y del gobernador Gildo Insfrán. “La provincia siempre está presente. El diálogo de los intendentes con el gobernador es permanente. Estamos trabajando codo a codo y en forma conjunta”.

Finalmente, Jofré valoró la importancia de acercar el municipio a los barrios, especialmente en un contexto donde cada traslado representa un gasto para las familias.

“Se valora traer la Municipalidad al barrio, acercarla para que el vecino no tenga que trasladarse al centro. Con esto, por lo menos, uno no tiene que dejar al hijo al cuidado de nadie, ni gastar combustible en la motito o en el transporte. Son tareas importantes que se llevan adelante”, concluyó.



