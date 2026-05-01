Mundial de Fútbol 2026: Recomiendan completar las vacunas antes de viajar

Ante la masiva movilización internacional que generará la Copa del Mundo, el Ministerio de Desarrollo Humano recordó la importancia de que los viajeros tengan los esquemas de vacunación al día para prevenir enfermedades como el sarampión, gripe y COVID-19, entre otras.

En el marco del campeonato Mundial de Fútbol 2026 que comenzará el próximo 11 de junio, desde el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, solicitan a quienes van a viajar que completen sus esquemas de vacunación, a fin de reforzar la protección frente a distintas enfermedades que circulan en el mundo.

En ese sentido, explicaron que es fundamental que las personas que van realizar un viaje hacia a alguno de los países donde se va disputar este evento deportivo de alcance mundial “tengan al día todas las vacunas con cada uno de los esquemas completos”.

Esto “según las edades y condiciones específicas de salud de cada persona, según lo establece el Calendario nacional de Inmunizaciones en nuestro país”, indicó el subsecretario de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, doctor Carlos Rodríguez.

Debe tenerse en cuenta que el campeonato Mundial de Fútbol, implica un gran movimiento de personas que se trasladan de un lugar del mundo a otro. Además, este año, la competencia se desarrollará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, generando una importante movilización no solo a nivel global, sino también en la región de Las Américas, de la cual la Argentina forma parte.

“Esa amplia circulación de gente, puede acarrear que las enfermedades también viajen y se propaguen. Por lo tanto, la recomendación es tener al día todas las vacunas porque son una barrera clave para muchas de esas enfermedades”, sostuvo el médico.

Y agregó que “viajar con todos los esquemas de vacunación completos, es una manera de cuidar la propia salud y, al mismo tiempo, cuidar la salud de la familia y de toda la comunidad cuando se regresa del viaje”.

En esa línea, el profesional aseguró, que “todas las vacunas son importantes”, pero enfatizó en poner especial atención en algunas como “la vacuna contra el sarampión, la dosis antigripal y los refuerzos de COVID- 19 porque son enfermedades que en algunas partes del mundo presentan casos y brotes”.

“Entonces, no solo debemos estar atentos, sino que debemos estar protegidosmediante las vacunas que, en nuestra provincia, están disponibles en todos los centros de salud y hospitales, tanto de la Capital como del interior. Son gratuitas, seguras y muy eficaces”, insistió.

En cuanto al sarampión en particular, Rodríguez recordó, que a pesar de algunos casos registrados en los últimos tiempos, la Argentina mantiene su condición de país libre de sarampión desde el año 2000 y la manera más efectiva de sostener esa situación sanitaria favorable “sigue siendo la vacunación”.

Agregó, más adelante, que es importante que los viajeros se vacunen varios días antes de emprender el viaje, ya que cada vacuna requiere de un mínimo de tiempo para crear la inmunidad suficiente frente a las distintas enfermedades.

En relación a eso remarcó que las vacunas son muy efectivas para “evitar complicaciones, cuadros graves, internaciones y fallecimientos que pueden ocasionar algunas infecciones, sobre todo en los grupos más vulnerables como, por ejemplo, los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades de base”.

Para finalizar, el funcionario aconsejó también que, si durante la estadía en otro país o al regresar del viaje, las personas presentan fiebre alta, erupciones en la piel, síntomas respiratorios “deben realizar urgente la consulta médica y no dejarse estar”.















