Se dictó un conversatorio en el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial

La realización de este evento generó un espacio de intercambio, reflexión y capacitación para los participantes.

El viernes 29 de mayo, la Dirección de Patrimonio Sociocultural llevó adelante un conversatorio, denominado “Estudio y Formación de Usuarios”, dirigido a integrantes de la Red de Bibliotecas de la provincia de Formosa.

El encuentro se realizó en el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial de la ciudad capital y estuvo a cargo de la bibliotecaria Adelaida Araujo.

Durante su disertación compartió herramientas y experiencias orientadas a fortalecer el trabajo en las bibliotecas y la formación de usuarios en espacios de lectura y conocimiento.

La directora de Patrimonio Sociocultural, Graciela Buiatti, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que no solamente forman parte de la Red de Bibliotecas las que son de las instituciones educativas, sino también bibliotecas populares; y añadió que este espacio se conformó hace tiempo en la provincia.

Después, comentó que la disertante, la bibliotecaria Araujo, pertenece a la biblioteca central del Ministerio de Cultura y Educación. Su exposición, en líneas generales, consistió en brindar “distintas metodologías” en torno a “entrevistas, encuestas, observación, análisis, etcétera”, ya que se apuntaba con ello a “conocer las necesidades que tienen los usuarios”, indicó.

Entre los participantes estuvieron los representantes de las bibliotecas de instituciones educativas, de los distintos niveles, así también de algunas organizaciones como, por ejemplo, UPCN. Asimismo, de las bibliotecas de la Legislatura y las populares de la provincia.



