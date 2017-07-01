La Comuna programó atractivas actividades para el Día Internacional de los Museos

En el marco del Día Internacional de los Museos que se conmemora este 18 de mayo, la Municipalidad capitalina, a través del Museo Ferroviario y el Museo del Mercado Municipal, delineó una agenda que incluye visitas y actividades itinerantes apuntadas a los más pequeños.

Graciela Cuye, coordinadora de ambos lugares, informó “el mismo lunes 18 recibiremos en los dos museos la visita de grupos escolares en ambos turnos, mañana y tarde, a quienes se ofrecerá un recorrido guiado arrancando por el Museo del Mercado Municipal, pasando luego por el Honorable Concejo Deliberante, seguidamente por el Museo a Cielo Abierto del Paseo Ferroviario, y finalmente en el Museo Ferroviario, donde podrán disfrutar de un chocolate como cierre”, adelantó.

“Enmarcado en la misma celebración – agregó –, el viernes 22 de mayo se abrirán las puertas nocturnas del lugar para que suba a escena “Cuentos de vagón y andén”, espectáculo de narración oral destinado a jóvenes y adultos a cargo de Marina Silveri, que se presentará a las 20 el Museo Ferroviario a la gorra”, dijo.

“El sábado 23, por su lado, tanto el Museo del Mercado Municipal como el Museo Ferroviario, irán en modo itinerante al Circuito Cinco, oportunidad en que se realizarán charlas acerca de la importancia de estos sitios, acompañadas de material audiovisual interactivo. Esto será a partir de las 15, en la sede de Valores Ciudadanos, donde niños y adolescentes también serán agasajados con una merienda”, comentó Cuye.

Finalmente, la funcionaria reflexionó sobre la importancia de los museos en la sociedad actual y afirmó que “el museo dejó de ser solo un edificio, para transformarse en un lugar de encuentro donde conviven jubilados, niños, turistas y familias. Eso fortalece el orgullo local y la cohesión social, ya que son espacios de memoria colectiva y el motor silencioso de una sociedad que no quiere perderse a sí misma”, dijo Cuye para concluir.







