Los pobres pagan 12 puntos más de impuestos que los ricos

Así lo alertó un informe presentado en la UBA, que atribuye la diferencia al fuerte peso del IVA en la estructura tributaria nacional.

Un informe del International Tax Observatory (ITO) sobre sistemas tributarios en América Latina advirtió sobre la fuerte regresividad impositiva en la Argentina y sostuvo que los sectores de menores ingresos terminan destinando una proporción bastante mayor de sus recursos al pago de impuestos que los sectores más ricos.

El estudio fue presentado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el investigador chileno Vicente Silva. Según el relevamiento, el 10% más rico de la población tributa el 25% de sus ingresos, mientras que la clase media paga alrededor del 29% y los sectores más pobres destinan hasta el 37%, unos 12 puntos más que el segmento de ingresos altos.

El informe, que difundió el portal ElDiarioAr, atribuye esta diferencia al peso del IVA dentro de la estructura tributaria argentina, ya que los hogares de menores ingresos consumen casi todo lo que ganan y, por lo tanto, soportan una carga impositiva proporcionalmente mayor.

El estudio también señala que en la Argentina el IVA representa cerca del 40% de la recaudación total, mientras que el impuesto sobre Bienes Personales apenas equivale al 1,3%. Además, advierte que los grandes patrimonios suelen reducir su carga tributaria reteniendo utilidades dentro de empresas o utilizando estructuras financieras que minimizan el pago de impuestos.

En ese marco, el ITO propuso avanzar en América Latina con un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones, pensado como un “piso” de tributación para grandes patrimonios. Según el organismo, la medida apunta a compensar las limitaciones de los sistemas tradicionales para gravar a los ultrarricos y reducir la desigualdad tributaria en la región.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en abril

Una familia tipo necesitó en abril más de 1,5 millones de pesos para no ser considerada pobre y más de 665 mil pesos para no caer debajo de la línea de indigencia, según informó el INDEC.

De acuerdo con el organismo oficial, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,5% durante abril y alcanzó un valor de 1.545.872 pesos para un hogar integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.



