La Policía sacó de circulación a 45 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 260 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, los integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 3.430 personas, con prueba de alcohotest a 137 personas, labraron 266 actas de infracciones y detectaron a 45 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 32 motos y dos automóviles, a los que se sumaron las retenciones de 124 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva durante la tarde del sábado por los partidos del Torneo Primera División “A” y “B” que se disputaron en las canchas de los clubes Fontana, Defensores de Evita, Defensores del Rosario, Sargento Rivarola y 8 de Diciembre”.

También se hizo lo propio en la tarde del domingo por el Torneo Federal “A” 2026 en la cancha del Club Sol de América donde el equipo local recibió a Sarmiento de Resistencia de la provincia del Chaco.

Así también desde la Unidad Regional Cuatro se implantó un importante operativo de seguridad deportiva para la final del Torneo Federativo de Clubes 2026 entre los equipos de Libertad de Clorinda contra Estrellita de Laishí.

Todos estos encuentros deportivos tuvieron una marcada presencia policial y se desarrollaron sin incidentes.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 7.100 personas en los distintos locales bailables, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto).







