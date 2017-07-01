Los de Imaguaré vuelven a Formosa pisando los 50 años a puro chamamé

El grupo ícono de la música litoraleña regresa a nuestra ciudad en el marco de la gira “Rumbo al Oro 2026”. La cita es el viernes 7 de agosto, a las 21.30, en el Cine-Teatro.

Las entradas anticipadas de pueden adquirir via on line a través de la plataforma www.norteticket.com, mientras que de manera presencial estarán disponibles en Grupo Mozart (España 415), de lunes a viernes de 17 a 20.

Durante 2023 y parte de 2024, Los de Imaguaré estuvieron abocados a la grabación del último material discográfico “Viva el Chamamé”, que con nuevas versiones de temas que forman parte del corazón de la gente remite a la historia de Los de Imaguaré. Las presentaciones en vivo en teatros incluyeron un recorrido por Posadas, Capital Federal, Santa Fe, Paraná, Corrientes y dos funciones agotadas en Resistencia, además de los distintos Festivales y shows en los que se presenta el grupo en la región. El disco “Viva el Chamamé”, que reúne 12 canciones, hace un recorrido por la historia de Los de Imaguaré, manteniendo el ritmo y la esencia de la nación chamamecera, un estilo que trasciende fronteras.

En 2025, luego de grandes presentaciones en los festivales y escenarios más importantes de la región, inició una gira de invierno que llevará al grupo a recorrer localidades de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

A un año de su último show en tierra formoseña, “Los de Imaguaré” invitarán a sus seguidores locales a a vivir una noche a puro chamamé, con una propuesta que incluye las nuevas canciones y todos los clásicos que componen su extenso repertorio, en un clima de festividad absoluta, y viviendo una noche llena de música, danza y sorpresas.

Rumbo al Oro

Despues de 49 años de vigencia, Julio Cáceres sigue liderando con su potente voz la reconocida agrupación chamamecera, que se encuentra integrada por Nicolás Cáceres (Voz y Producción Artistica), Federico Cáceres (Recitado), Juan Carlos Mora (Piano), Sergio Carballo (Guitarra), Juan Manuel Velazquez (Acordeón), Patricio Hermosilla (Guitarra y Dirección Musical), Pablo Balbuena (bajo) y Genaro Escalante (Guitarra).