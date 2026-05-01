Egresados de la UPBLab agradecen la oportunidad de haber podido estudiar y recibirse en su provincia

El pasado jueves 7, más de 60 estudiantes de la UPLaB recibieron sus diplomas de graduados, marcando de esta manera un nuevo capítulo en la historia formoseña y en su fuerte política de Estado: la educación es el nuevo rostro de la justicia social.

Cada nuevo profesional lleva consigo su propia historia, con aciertos y desaciertos, pero con la certeza de que nada fue suficiente para impedirles llegar a la meta, como es el caso de Eber, Tatiana y Matías, quienes brindaron sus testimonio a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Eber Noguera, se recibió de ingeniero en Producción Agropecuaria, y además de expresar la felicidad que le genera, contó que su decisión por estudiar esta carrera nace desde la historia familiar.

“Vengo de una familia productora, por lo tanto me encanta todo lo que tenga que ver con la producción, con el campo”, acentuó al mismo tiempo que remarcó que “el haber podido cursar esta ingeniería de manera gratuita, es la gran oportunidad que solo me dio la UPLaB”.

“A medida que cursaba me iba gustando cada vez más, desde siempre valoré cómo se iba dando la interacción con todas las actividades y con cada teoría aprendida”, agregó.

Además, resaltó “la decisión acertada del Gobierno de crear una universidad pública y gratuita, que además de ello, cuenta con una instalación apta y con un cuerpo docente que es el claro ejemplo de la buena enseñanza teórica y humana”.

Matías Figueroa, ahora ya licenciado en Turismo, también dialogó con esta Agencia y recordó que “anteriormente había estudiado otras carreras, pero esta era mi sueño pendiente y lo pude cumplir en mi propia provincia”.

“Me parece una carrera hermosa porque es transversal a todo y sé que Formosa tiene mucho que explotar y dar a conocer, por lo tanto, la veo como una oportunidad enorme para poder desarrollarme”.

Por último, Tatiana Barboza, enfermera universitaria, expresó que “uno al recibirse está abriendo un nuevo capítulo en su vida, que es la de profesional”.

En este sentido, destacó el nivel de formación que la UPLaB brinda, señalando que “desde el inicio nos dieron todas las herramientas necesarias para desarrollar una profesión de excelencia, tanto en lo teórico, como en lo práctico y, en la formación humana que es esencial a la hora de tratar con un paciente”.

“La UPLaB se traduce en una gran oportunidad y hasta veces la única, para muchos jóvenes de poder continuar con su trayectoria educativa y sobre todo, convertirse en un profesional universitario”, realzó al cerrar.



