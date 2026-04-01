La Subsecretaría de Cultura impulsa la formación artística con diversos talleres gratuitos

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, recordó la amplia oferta de talleres libres y gratuitos que se brindan desde el organismo.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recabó declaraciones de profesores a cargo de tres talleres de formación, quienes resaltaron que “estas ofertas y todas las demás son totalmente libres y gratuitas” y destacaron que para acceder a cada uno, no es necesario contar con conocimientos previos “solo se necesitan ganas de aprender”.

Formar Arpegios: El grupo de arpas más grande del país

El taller de arpas “Formar Arpegios”, dirigido por el profesor Bruno Sánchez, inició su octavo año de trayectoria con más de 100 alumnos distribuidos en tres niveles: principiante, intermedio y avanzado. Este proyecto funciona desde 2018 en el Auditorio del Teatro de la Ciudad.

“Hemos conformado en Formosa el grupo de arpas más grande de la Argentina”, destacó Sánchez, señalando que el taller recibe alumnos desde los ocho años sin límite máximo de edad.

Recordó que las clases se dictan los lunes de 16.30 a 21 horas y señaló que los integrantes realizan presentaciones junto al “Ensamble Cultural Formosa”, habiendo representado a la provincia en escenarios internacionales de Paraguay, Francia y Alemania.

Folklore y tradición

Por otra parte, en el Centro Cultural del Galpón “C” del Paseo Costanero, los profesores Gabriel Zamudio y Diego Brunelli encabezan el taller de danzas folklóricas argentinas para adultos, brindando “herramientas sobre estilos tradicionales y académicos de la zona”.

El taller, que funciona hace tres años, cuenta con un promedio de 70 alumnos anuales. “Está abierto para cualquier persona que quiera aprender a bailar, sin distinción; trabajamos en conjunto para que todos lleguen a un mismo nivel en un ambiente de buena onda”, destacó el profesor Zamudio.

Violín y la revalorización del “N`viké”

Además, el profesor Daniel Rojas, desarrolla clases de violín y N`viké, “violín de una sola cuerda de origen toba”, según explicó, en el Galpón C.

Puntualizó que son más de 55 alumnos quienes asisten y detalló que los ensayos generales son en el Teatro de la Ciudad, donde se conforma la orquesta completa, denominada “Ensamble Cultural Formosa”.

Rojas anticipó que próximamente se dictarán clases de N`viké en el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” los sábados de 9 a 11 horas.

Además quienes visiten el museo podrán conocer la historia y el proceso de construcción de este instrumento autóctono mientras escuchan las clases en vivo.







