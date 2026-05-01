El ISA celebró 39 años de vida institucional

La celebración fue un reconocimiento y gratitud hacia los que fueron parte de la construcción y fomento de la Educación Artística en Artes Visuales, Música, Teatro y Diseño.

El pasado viernes 29 de abril, el Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” (ISA), festejó 39 años de vida institucional y lo celebró junto a estudiantes, docentes, directivos, egresados y profesores jubilados, en un gran evento que reunió lo mejor de la cultura local.

Al respecto, el director del ISA, el profesor Sergio Irala, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y comentó que “la celebración se realizó en la explanada del establecimiento, en donde se llevaron a cabo diversas actividades ya desarrolladas durante el mes en el aula”.

“La idea consistió en compartir el arte en vivo con toda la comunidad y celebrarlo con la participación de los estudiantes de los diferentes talleres de música, artes visuales y teatro”, agregó.

Asimismo, indicó que “hubo una sección de feriantes, pertenecientes al establecimiento escolar, es decir, estudiantes comercializando sus distintos trabajos como de reciclado, tela y otros”.

También, destacó la presencia de egresados, quienes “acompañaron a los alumnos en distintas intervenciones como murales”.

“Hace años venimos trabajando arduamente en la construcción de identidad y pertenencia de esta institución”, esbozó.

Invitado y estudiantes

Además, se contó con la presencia del músico formoseño Lázaro Caballero, quién realizó la donación de tres guitarras, acción que demostró como apoya a la educación pública y a la cultura local.

“Estoy muy contento de que el ISA cumpla un año más, de que siga inculcando a los niños y jóvenes a que hagan música, porque la música da vida”, declaró a esta Agencia.

Respecto de las donaciones, esbozó que “es muy hermoso poder hacerlo y acompañar de esta manera a la educación, porque la música es cultura”.

Por su parte, Bárbara Díaz y Pablo Valdez, estudiantes de cuarto año del Profesorado en Artes Visuales participaron de la intervención de un trabajo que consistió en realizar el logo del instituto en diferentes lenguajes artísticos.

“Hay compañeros que realizaron murales, pinturas en vivo, dibujos, y modelado en arcilla, haciendo un relieve del logo”, expresaron.

“Se pensó en la manera en como englobar todas las actividades del instituto, que cada carrera esté representada y así se hizo, teniendo participación de todos los talleres”, cerraron.







