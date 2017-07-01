Detuvieron a tres hombres armados tras una violenta gresca en el barrio Namqom

• Los involucrados arrojaron piedras y amenazaron al personal policial. Se secuestraron un machete y una gomera utilizados durante el enfrentamiento

Uniformados de la Subcomisaría Namqom y del Destacamento Desplazamiento Rápido Distrito Cinco aprehendieron a tres hombres tras intervenir en un violento desorden que finalizó sin heridos, ni daños.

El procedimiento se inició este domingo, alrededor de las 3:15 horas, luego de un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre una gresca en inmediaciones del colegio del mencionado conglomerado habitacional.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron un enfrentamiento entre varios hombres y mujeres, quienes utilizaban elementos contundentes y armas blancas.

Al advertir la presencia de la Policía, varios de los involucrados comenzaron a arrojar piedras y restos de mampostería con gomeras, además de proferir amenazas de muerte contra los uniformados.

Ante la agresividad del grupo y con el objetivo de controlar la situación, los efectivos realizaron disparos disuasivos con postas de goma y detuvieron a tres hombres que opusieron resistencia al procedimiento.

Durante la intervención, secuestraron un machete, gomeras y otros elementos utilizados en el enfrentamiento que fueron documentados por personal de la Policía Científica.

Los detenidos fueron trasladados hasta la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial, iniciándose una causa judicial por los delitos de “Intimidación pública, resistencia contra la autoridad y amenazas con el uso de arma blanca”.