La Policía sacó de circulación a 19 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 220 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En este amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2.512 personas, con prueba de alcohotest a 74 personas, labraron 222 actas de infracciones y detectaron a 19 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 18 motos, dos automóviles y retuvieron 74 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del sábado ante el Torneo de la Liga Formoseña de Futbol, Primera División en las canchas Defensores del Rosario y Sargento Rivarola.

Luego el domingo por el Torneo Federal “A” 2026, donde el club San Martín enfrentó al equipo Sarmiento de la Banda, de la provincia Santiago del Estero, en el estadio 17 de Octubre.

El trabajo de los uniformados tuvo una marcada presencia policial y permitió un desarrollo con armonía, disfrute y pasión deportiva sin incidentes.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 8.560 personas en los distintos locales bailables, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto).











