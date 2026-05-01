La Policía detuvo a dos jóvenes por el robo de una moto

• En el marco de una causa por “Robo Agravado con el Uso de Arma de Fuego”

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno, tras un importante trabajo de investigación detuvieron a dos jóvenes secuestraron motos, armas y otros elementos vinculados a distintos hechos delictivos.

Las pesquisas iniciaron después de una denuncia radicada en la Comisaría Seccional Cuarta, por un robo ocurrido días atrás.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, los efectivos lograron identificar una motocicleta que presumen era utilizada para cometer el hecho.

En la tarde del viernes, los investigadores llegaron hasta una vivienda ubicada en la manzana “K”, del barrio 7 de Mayo, donde observaron a un joven a bordo de una moto tipo cross, con características similares a las registradas en las filmaciones.

Durante el seguimiento preventivo, los efectivos interceptaron en avenida Los Gobernadores y calle 257, a un ciudadano paraguayo, de 20 años.

El hombre conducía una Corven Triax, con características coincidentes a la utilizada en el robo investigado.

Minutos después, en el mismo sector, otro joven fue demorado cuando intentaba retirarse en una Yamaha XTZ 125 cc.

Por otra parte, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron fotográficamente ambas intervenciones.

También, con orden del Juez de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Enrique Javier Guillen, los policías allanaron la vivienda investigada.

En el lugar secuestraron motocicletas y moto partes con pedido de secuestro, armas de fuego, patentes, herramientas, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos que estarían vinculados a distintos actos delictivos.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial, notificados de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia Provincial.