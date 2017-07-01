La Policía recuperó una motocicleta sustraída y detuvo a un hombre

• Las intervenciones se realizaron en los barrios Sagrado Corazón de María y Nueva Formosa

Investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una motocicleta y detuvieron a un hombre de 23 años, en el marco de una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El hecho fue denunciado el sábado último en la Comisaría Seccional Octava, cuando un vecino del barrio Sagrado Corazón de María informó la sustracción de una motocicleta Yamaha Crypton de 110 cilindradas, estacionada en el pasillo de un complejo de alquileres, sin las medidas de seguridad colocadas.

De inmediato, los integrantes de la Sección Robos y Hurtos iniciaron una investigación que permitió reunir elementos de prueba y solicitar órdenes de allanamientos para inmuebles ubicados en los barrios Sagrado Corazón de María y Nueva Formosa.

Durante uno de los procedimientos, los auxiliares de la justicia detuvieron a un hombre, sindicado como presunto autor del ilícito, y secuestraron un teléfono celular y una motocicleta Yamaha YBR de 125 cilindradas, rodado que habría sido utilizado en el ilícito.

En medio de las diligencias judiciales, una vecina del barrio Nueva Formosa realizó la entrega voluntaria de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cilindradas, coincidente con la denunciada como sustraída, procediéndose a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales.

Las actuaciones fueron documentadas por personal de Policía Científica, mientras que el detenido fue examinado por la médica policial de turno y posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1, donde permanece alojado, comunicado y a disposición de la Justicia provincial.