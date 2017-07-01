Retuvieron a un adolescente con marihuana

• Fue durante tareas de patrullaje preventivo

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Comisaría Seccional Cuarta retuvieron a un joven de 17 años y secuestraron marihuana, una motocicleta y un teléfono celular, en el barrio Lisbel Rivira de esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 1:40 horas de este domingo, mientras el personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona y observó a un motociclista en actitud sospechosa.

Al intentar identificarlo, el adolescente evidenció nerviosismo y lo demoraron en forma preventiva; durante la inspección del baúl de la moto 110, hallaron una bolsa con 10 envoltorios que contenían una sustancia vegetal similar a marihuana.

En el lugar se solicitó la presencia del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas químicas y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 11,9 gramos.

También se secuestró un teléfono celular y la motocicleta utilizada por el joven, todo a disposición de la Justicia provincial.

Durante el procedimiento estuvo la madre del menor de edad, quien acompañó a su hijo desde el inicio de las actuaciones policiales.

Según la disposición del Juzgado de Menores, se notificó la causa judicial y el adolescente fue entregado a su progenitora en carácter de guarda tutelar.