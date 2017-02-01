La Policía investiga un caso de robo a mano armada en González Lelong al 1.300

• Se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio

Efectivos policiales iniciaron una causa judicial por la sustracción de dinero y una bicicleta de un comercio, ubicado sobre la avenida González Lelong al 1.300, de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas de este lunes, cuando un hombre ingresó al local comercial con un cuchillo, redujo a la empleada, la ató de las manos en el baño, se apoderó del dinero, una bicicleta y se dio a la fuga.

Luego la mujer logró desatarse y fue auxiliada por un vecino que le abrió la puerta del sanitario.

De inmediato, los policías de la Comisaría Tercera y de la brigada de la Unidad Regional Uno (UR-1) acudieron al lugar, la damnificada denunció la situación que le tocó vivir y se puso en marcha un amplio trabajo de investigación, que incluyó el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad a fin de esclarecer el ilícito.

También se realizaron las actuaciones procesales con personal de la Dirección de Policía Científica. (Con foto)







