El bloque PJ del Senado recibió a la conducción de la UOM





Los senadores y senadoras del PJ, encabezados por el presidente de la bancada, José Mayans, recibieron hoy a la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), junto a su secretario general, Abel Furlán, y expresaron su solidaridad ante la decisión política judicial de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de intervenir la histórica organización sindical.Participaron también del referido encuentro las senadoras Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González, y sus compañeros de bancada Adán Bahl. Jorge Capitanich, Carlos Linares, Fernando Salino y Eduardo “Wado” de Pedro.Por el lado sindical hicieron lo propio: Antonio Donello, Esteban Cabello, Emiliano Gallo, Gustavo Daporta, Matías Cremonte, Leandro Matilla, Oscar Martínez, Osvaldo Lobato, Pablo Molina, Roberto Gómez, Santiago Leveling, Juan Brutti y Álvaro Ruiz.En la reunión, senadores y sindicalistas coincidieron en la necesidad de unificar criterios tanto en la cuestión de la intervención, a los fines de frenar esta embestida política judicial contra la representación legítima de los trabajadores metalúrgicos, como en virtud de unificar a todo el campo popular para enfrentar las políticas de hambre del gobierno nacional.Este ataque contra la UOM está claramente alineado con las políticas de industricidio desplegadas por la administración de Javier Milei, señalaron los gremialistas. En lo que va del actual gobierno, se perdieron 25 mil puestos de trabajo en el sector y el poder adquisitivo del salario de los metalúrgicos se redujo en el orden del veinte por ciento, en el mismo período.Además, se analizó la situación del juez Víctor Pesino, quien fue uno de los firmantes de la intervención y ahora espera que el Senado le ratifique su continuidad en el cargo por superar el límite de edad de los 75 años, a pedido del Gobierno. El magistrado también fue uno de los que rechazó el planteo de la medida cautelar que frenaba la llamada reforma laboral que había formulado la CGT, lo que, para varios de los participantes de la reunión, demuestra un cambio de favores entre el postulante y la administración central.Se destacó que la medida judicial busca disciplinar y castigar a la conducción de la UOM por ser uno de los gremios que más viene enfrentando las políticas de ajuste y de destrucción de la industria promovidas desde el Poder Ejecutivo.