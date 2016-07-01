La Policía investiga un caso de robo en una vivienda en el barrio Don Bosco

Sustrajeron dinero, un celular, herramientas y otros elementos de valor

Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda investigan un robo perpetrado en una casa del barrio Don Bosco, de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes último, entre las 0:30 y las 6:45 horas en una vivienda ubicada en la calle 17 de Octubre al 1.300 y el propietario del inmueble radicó la denuncia.

Según el damnificado, desconocidos ingresaron aparentemente por una abertura que no contaba con sistema de seguridad y sustrajeron dinero, un teléfono celular Samsung A-15 azul oscuro, una mochila con documentación laboral perteneciente a una distribuidora, una caja de herramientas con elementos varios y una bolsa con peluches de distintos tamaños.

Ante el caso, integrantes de la mencionada dependencia y de la Policía Científica realizaron las actuaciones en el lugar y constataron que una abertura ubicada en la parte posterior del inmueble estaba forzada con un elemento idóneo.

La causa judicial fue caratulada como “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, mientras continúan tareas investigativas para identificar a los responsables.



