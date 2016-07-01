La Policía continúa con la búsqueda de Xiomara Melany González

• Se trabaja en un amplio operativo para encontrar a la adolescente, coordinándose también ese trabajo con la Policía Nacional del Paraguay.

Efectivos de distintas dependencias de la fuerza policial trabajan en un intenso dispositivo de búsqueda de la joven de 14 años Xiomara Melany González, domiciliada en Clorinda.

La denuncia fue realizada en la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera y se inició una causa judicial, con intervención de la Justicia provincial, para establecer el paradero de la adolescente, con domicilio en la calle Venezuela y cortada del barrio 29 de Septiembre de la segunda ciudad.

Según el escrito, la joven se ausentó de su casa el 11 de mayo último a las 6:50 horas, vestía uniforme escolar: chomba bordó, pollera y zapatillas negras y hasta el momento se desconoce su paradero actual.

Xiomara es de contextura física delgada, cutis trigueño, cabello largo castaño, ojos marrones, mide 1,65 metros de estatura aproximada y tiene tres lunares en su rostro.

Desde el momento de la denuncia, se trabaja en un amplio operativo con la participación de diferentes áreas de la Policía provincial, coordinándose también dicha tarea con la Policía Nacional del Paraguay.

El personal de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, División Policía Comunitaria de esta ciudad y dependencias policiales de la Unidad Regional Tres trabaja de manera intensa, incluidos los puestos de control de la Dirección General Policía de Seguridad Vial con entrega de folletería.

Cualquier información al respecto, se solicita avisar a la dependencia policial más cercana a su domicilio, al teléfono fijo 3704-430795 de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales o a la línea de emergencias gratuita 911.