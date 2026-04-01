Gresca en un torneo de fútbol terminó con mujeres lesionadas y denuncias por robo

Ocurrió en la Colonia El Paraíso donde los equipos de San Juan y Palma Sola disputaban un partido

Integrantes de la Subcomisaría Palma Sola desactivaron un caso de desorden y violencia registrado en un evento deportivo, que finalizó con mujeres heridas y la sustracción de bienes de valor.

El procedimiento tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 17:30 horas, cuando personal policial tomó conocimiento de la gresca en un partido de fútbol.

El incidente tuvo lugar durante la instancia semifinal de un torneo de fútbol libre no oficial disputado entre los clubes San Juan y Palma Sola, en la cancha del club Sol de América, ubicada en Colonia El Paraíso, a unos ocho kilómetros de la dependencia policial.

El torneo no contaba con servicio de seguridad policial, ya que no había sido informado ni solicitado previamente.

El altercado se produjo en el final del partido y dos mujeres de 21 y 33 años, domiciliadas en Colonia El Paraíso, denunciaron que sufrieron agresiones.

Luego se inició una causa judicial por el delito de lesiones, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Después otra mujer, de 37 años, denunció la sustracción de una billetera y el teléfono celular de su hijo de 16 años, lo que motivó el inicio otra causa judicial pero esta vez por robo, con intervención del Juzgado de Menores, previa comunicación con la jueza Dra. Mariela Portales.

Por otra parte, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción del Código de Faltas de la provincia, con intervención del Juzgado de Paz de Clorinda, mientras siguen las actuaciones para individualizar a los responsables.



