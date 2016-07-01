La Policía esclareció un caso de hurto y recuperó herramientas

• El aporte de la damnificada y la rápida respuesta de los uniformados impidieron la venta de objetos en redes sociales

Integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo de la Unidad Regional Seis retuvieron a un adolescente de 16 años y recuperaron una amoladora y un taladro, denunciados como sustraídos del barrio Palo Santo de la localidad de Ingeniero Juarez.

Una vecina denunció que desconocidas ingresaron a su galpón y le sustrajeron herramientas eléctricas de un gran valor económico, razón por la cual se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

Mediante las tareas investigativas, se descubrió que las herramientas eran ofrecidas en venta por Facebook y se identificó a un joven de 16 años como presunto autor del ilícito.

El personal policial fue hasta el domicilio del adolescente y su madre entregó voluntariamente los elementos buscados.

Después se lo trasladó hasta la dependencia policial junto a su progenitora, la notificaron de la causa judicial y le entregaron a su hijo en carácter de guarda tutelar.

A todo esto, la dueña reconoció los objetos como de su propiedad y los recuperó, todo a disposición de la Justicia provincial.