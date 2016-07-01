Detienen a una pareja acusada de cometer varios hurtos en comercios

• Tras una amplia investigación fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a un hombre y una mujer acusados de protagonizar un raid delictivo en distintos locales comerciales de la ciudad.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por el propietario de un comercio, quien reportó la sustracción de bebidas alcohólicas. A partir de este hecho se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Durante las primeras tareas investigativas, los policías establecieron que la misma pareja también estaría vinculada a otro hecho de hurto ocurrido en un local comercial, donde se llevaron varias prendas de vestir.

Las cámaras de seguridad de los comercios resultaron claves para el avance de la causa, ya que registraron a los sospechosos durante los hechos. Las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales, lo que permitió sumar datos aportados por vecinos y comerciantes.

Según se pudo establecer, los implicados utilizaban la modalidad conocida como “mecheros”, ingresando a distintos negocios para sustraer mercaderías aprovechando momentos de distracción de empleados o propietarios.

Tras varios días de tareas de campo y relevamientos en diferentes sectores de la ciudad, los investigadores lograron identificar a los sospechosos. Finalmente, este miércoles se concretó la detención de un hombre de 41 años, domiciliado en el barrio República Argentina, y de una mujer de 33 años, con domicilio en el barrio Illia I.

Ambos fueron notificados de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.